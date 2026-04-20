Πεζεσκιάν:-Πρέπει-να-αξιοποιηθεί-κάθε-ορθολογικό-και-διπλωματικό-μέσο-για-να-μειωθούν-οι-εντάσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν τόνισε ότι ο πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός και η Τεχεράνη επιδιώκει τη μείωση της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διπλωματικών πρωτοβουλιών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνηση στις επαφές με την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο Ιρανός πρόεδρος ανέφερε ότι κάθε «λογική και διπλωματική οδός» θα πρέπει να αξιοποιηθεί προκειμένου να περιοριστούν οι εντάσεις, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η προσεκτική διαχείριση των σχέσεων με τις ΗΠΑ αποτελεί «αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα».

Την ίδια στιγμή, πάντως, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκαϊ δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει σχέδια για νέο γύρο συνομιλιών με την Ουάσινγκτον.

«Οι ΗΠΑ δεν αντλούν διδάγματα από προηγούμενες εμπειρίες και αυτό δεν θα οδηγήσει ποτέ σε θετικά αποτελέσματα», πρόσθεσε ο Ιρανός αξιωματούχος.

«Οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία από την αρχή της εφαρμογής της, και ενημερώσαμε τον πακιστανό μεσολαβητή σχετικά. Παραβίασαν τη συμφωνία εκεχειρίας επιβάλλοντας ναυτικό αποκλεισμό εναντίον μας. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον μας κατά τη διάρκεια προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα. Αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιθυμούν να ξεκινήσουν νέα επιθετική ενέργεια, οι ένοπλες δυνάμεις μας θα αντιδράσουν αναλόγως» συμπλήρωσε ο Μπαγκαϊ.

Πυρετός διεργασιών στο Πακιστάν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Στο μεταξύ, το Πακιστάν έχει εντείνει από χθες τις διπλωματικές επαφές με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, προκειμένου να διασφαλίσει την έναρξη των συνομιλιών το συντομότερο δυνατό, όπως δήλωσαν στο Associated Press αξιωματούχοι υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, συναντήθηκε σήμερα με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ, Νάταλι Μπέικερ, στην αμερικανική πρεσβεία στο Ισλαμαμπάντ. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση των σχέσεων Πακιστάν-ΗΠΑ και στις προετοιμασίες για τον δεύτερο γύρο συνομιλιών που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Ισλαμαμπάντ αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το γραφείο του Νακβί, το οποίο δεν διευκρίνισε, πάντως, πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες.

Ο Νακβί ενημέρωσε την Μπέικερ σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας, αναφέροντας ότι έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επισκεπτόμενων αντιπροσωπειών. «Έχουμε λάβει ολοκληρωμένα μέτρα ασφαλείας για τους διακεκριμένους καλεσμένους μας», δήλωσε ο Νακβί.

Ο Μπέικερ εξέφρασε την εκτίμησή του για τον ρόλο του Πακιστάν στην άμβλυνση των περιφερειακών εντάσεων και τις προσπάθειες για τη διευκόλυνση του διαλόγου.

Ξεχωριστά, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ μίλησε τηλεφωνικά αργά την Κυριακή με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του Σαρίφ, η οποία δεν ανέφερε τις προγραμματισμένες συνομιλίες.

Οι πακιστανικές Αρχές ξεκίνησαν να κλείνουν βασικούς δρόμους και να ενισχύουν την ασφάλεια στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ιδίως γύρω από ένα πολυτελές ξενοδοχείο όπου αναμένεται να συναντηθούν οι αντιπροσωπείες.

Οι Αρχές ανέπτυξαν, ακόμα, στρατεύματα σε σημεία ελέγχου, έκλεισαν τουριστικά αξιοθέατα και έδωσαν οδηγίες στα μεγάλα ξενοδοχεία να περιορίσουν τις κρατήσεις για να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα.