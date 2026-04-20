Ποιες-οι-εκτιμήσεις-Πορτογαλίας-και-Ολλανδίας-σχετικά-με-τις-ελλείψεις-καυσίμων-για-αεροσκάφη

Η Πορτογαλία είναι βέβαιη ότι δεν θα υπάρξουν ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών στα αεροδρόμια της χώρας τους επόμενους μήνες, παρά τις ανησυχίες μεταξύ των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών ενόψει της εορταστικής ταξιδιωτικής περιόδου.

Ο υπουργός Υποδομών της Πορτογαλίας, Μιγκέλ Πίντο Λουζ, δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με πετρελαϊκές εταιρείες και «γνωρίζει ποια επίπεδα αποθεμάτων είναι διαθέσιμα στα εθνικά αεροδρόμια», χωρίς να τα αποκαλύψει.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών, καθώς η Ευρώπη βασίζεται στη Μέση Ανατολή για περίπου το 75% των εισαγωγών καυσίμων αεροσκαφών.

«Πρόκειται για ένα πρόβλημα σε ευρωπαϊκή κλίμακα, παρακολουθούμε στενά την κατάσταση… ο στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι τίποτα δεν θα αποτύχει τους επόμενους μήνες. Πιστεύουμε ότι η προσφορά θα συνεχίσει να είναι εγγυημένη», πρόσθεσε ο Πίντο Λουζ.

Η Πορτογαλία είναι περισσότερο προστατευμένη από τη σύγκρουση από ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς ο κυρίαρχος προμηθευτής καυσίμων αεροσκαφών στα αεροδρόμια, η Galp Energia, προμηθεύεται το αργό πετρέλαιο της κυρίως από τη Βραζιλία και το επεξεργάζεται σε καύσιμο αεροσκαφών στο διυλιστήριο Sines.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν αναμένονται διακοπές τους επόμενους μήνες, μια περίοδος κατά την οποία η κατανάλωση καλύπτεται από την ίδια παραγωγή, τα διαθέσιμα αποθέματα και τις εισαγωγές της Galp», ανέφερε.

Η Galp λαμβάνει επίσης μέτρα για την εξασφάλιση της προμήθειας καυσίμων αεριωθούμενων.

Η στάση της Ολλανδίας

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Ολλανδίας εκτίμησε τη Δευτέρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προμηθεύσει την οικονομία της ΕΕ με αρκετή κηροζίνη για περίπου πέντε μήνες, αξιοποιώντας την εγχώρια παραγωγή και τα στρατηγικά αποθέματα.

Η ολλανδική κυβέρνηση ανέφερε σε επιστολή της προς το κοινοβούλιο ότι η εγχώρια προσφορά κηροζίνης, ή καυσίμου αεροσκαφών, είναι στο 78% των κανονικών επιπέδων, καθώς οι περισσότερες εισαγωγές έχουν σταματήσει. Η Ολλανδία διαθέτει πολλά από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ευρώπης στο λιμάνι του Ρότερνταμ.

Περιγράφοντας μέτρα για την προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, η κυβέρνηση δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή ντίζελ και κηροζίνης, σε συνδυασμό με τη χρήση στρατηγικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, θα μπορούσε να καλύψει «αρκετούς μήνες» ζήτησης εάν οι διαταραχές εφοδιασμού παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα.

Ανέφερε ότι αυτό ισοδυναμεί με περίπου πέντε μήνες για την κηροζίνη και περισσότερο από ένα χρόνο για το ντίζελ και τη βενζίνη, υποθέτοντας ότι τα αποθέματα χρησιμοποιούνται πλήρως και δεν διοχετεύονται αλλού.

Ένας εκπρόσωπος του ολλανδικού υπουργείου Ενέργειας, το οποίο συνυπέγραψε την επιστολή, δήλωσε ότι η εκτίμηση για την κηροζίνη περιλαμβάνει τόσο τα αποθέματα όσο και τις εμπορικές προμήθειες. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας δήλωσε ότι τα αποθέματα στην Ευρώπη είναι αρκετά για να διαρκέσουν μέχρι τον Ιούνιο.

- Reuters