Πως αλλάζει ο παγκόσμιος πετρελαϊκός χάρτης λόγω του Ιράν

Το κλείσιμο του Στενού Ορμούζ και οι ιρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές αναγκάζουν τους πετρελαϊκούς κολοσσούς να αναχαράξουν τον παγκόσμιο χάρτη εξερεύνησης. Από τη Νιγηρία ως τη Βενεζουέλα και το Ιόνιο Πέλαγος, ξεκινά ο μεγαλύτερος κυνηγός θησαυρών στην ιστορία του μαύρου χρυσού.

Λίγες φορές στην ιστορία της παγκόσμιας ενέργειας ένα γεωγραφικό σημείο είναι τόσο κρίσιμο όσο το Στενό του Ορμούζ σήμερα. Η στενωπός αυτή των 54 χιλιομέτρων, που χωρίζει το Ιράν από την Αραβική Χερσόνησο, μεταφέρει σε «ειρηνικές» συνθήκες το 25% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, δηλαδή περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Σήμερα, μετά την κλιμάκωση της αμερικανοϊρανικής σύγκρουσης, η κυκλοφορία στο στενό έχει κατακρημνιστεί κατά 95%, επαναπροσδιορίζοντας βίαια τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) εκτιμά ότι, κατά τη διάρκεια του 2025, σχεδόν 15 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως —ισοδύναμο με το 34% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου αργού— διέρχονταν από το Στενό. Η αποκλειστική εξάρτηση Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν από αυτή τη διόδο αφήνει ελάχιστα περιθώρια για εναλλακτικές διόδους, ακόμη και αν η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ διαθέτουν μερικές παρακαμπτήριες υποδομές.

Ο ταραγμένος Κόλπος και η γεωγραφία της απώλειας

Οι επιθέσεις του Ιράν σε ενεργειακές υποδομές και η ναυτιλιακή αγκύλωση στον Περσικό Κόλπο κόστισαν δισεκατομμύρια δολάρια σε δυτικές εταιρείες. Η ExxonMobil αποκάλυψε ότι ο πόλεμος περιόρισε την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της κατά 6% στο πρώτο τρίμηνο. Επιπλέον, οι ζημιές στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Κατάρ—που κατά τη QatarEnergy ενδέχεται να απαιτήσουν έως πέντε χρόνια αποκατάσταση—θα στοιχίσουν στη Exxon περί τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Η αντίδραση της αγοράς ήταν άμεση. Τα αμερικανικά συμβόλαια πετρελαίου εκτοξεύτηκαν κοντά στα 88 δολάρια το βαρέλι, πάνω από τα 60-65 δολάρια που αποτελούσαν τον κανόνα πριν το ξέσπασμα της σύγκρουσης. Παρά μια βραχύβια πτώση εν αναμονή ανακοινώσεων για επαναλειτουργία του στενού, η αγορά διατηρεί το premium γεωπολιτικού κινδύνου για κάθε βαρέλι που διέρχεται από τον Κόλπο.

“Τα υψηλά τιμές πετρελαίου είναι ο καλύτερος φίλος της εξερεύνησης. Μεσοπρόθεσμα, κάθε βαρέλι από τον Περσικό Κόλπο θα φέρει premium κινδύνου που θα ωθήσει στις παρθένες εκτάσεις.” — Schreiner Parker, Rystad Energy

Η μεγάλη γεωγραφική αναδιάταξη

Απέναντι στην αβεβαιότητα του Κόλπου, οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες επιταχύνουν την αναζήτηση νέων κοιτασμάτων σε περιοχές μακριά από τη ζώνη σύγκρουσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Wood Mackenzie, τα εξερευνητικά εγχειρήματα των κολοσσών μπορούν να δημιουργήσουν αξία 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα χρόνια. Το μέγεθος της ανάγκης είναι αντίστοιχα εντυπωσιακό: οι παραγωγοί πετρελαίου χρειάζεται να εντοπίσουν νέα αποθέματα 300 δισεκατομμυρίων βαρελιών για να καλυφθεί η παγκόσμια ζήτηση έως το 2050.

Αφρική, Νότια Αμερική και ανατολική Μεσόγειος έχουν αναδειχθεί ως τα νέα μέτωπα εξερεύνησης. Η ExxonMobil σκιαγράφησε ένα πιθανό σχέδιο επένδυσης έως 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα βαθύτατα πετρελαϊκά πεδία της Νιγηρίας. Η BP αγόρασε συμμετοχές σε τεμάχια ανοιχτά της Ναμίμπια, ενώ η TotalEnergies υπέγραψε συμφωνία εξερεύνησης με την Τουρκία. Η Chevron επέκτεινε τη στρατηγική παρουσία της στη Βενεζουέλα, συμφωνώντας ανταλλαγή ενεργητικού που ενισχύει τη θέση της σε υδρόγλυκαιανθρακωρυχεία πλούσια σε βαρύ πετρέλαιο.

Ο παγκόσμιος ενεργειακός αντίκτυπος του Ορμούζ Ημερήσια ροή πετρελαίου μέσω Ορμούζ (2025) 20 εκατ. βαρέλια Μερίδιο παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου αργού ~34% Πτώση κυκλοφορίας στο στενό (2026) >95% Τιμή πετρελαίου (αμερικανικά συμβόλαια) $88/βαρέλι Εκτιμώμενη αξία νέων εξερευνήσεων $120 δισ. Εκτιμώμενη απώλεια εσόδων Exxon (Κατάρ/έτος) $5 δισ.

Το ιόνιο επενδυτικό σοκ: ο αμερικανικός κολοσσός στα ελληνικά ύδατα

Η ανακατανομή του παγκόσμιου πετρελαϊκού χάρτη έχει αναπόφευκτα ελληνικές διαστάσεις. Τον Νοέμβριο του 2025, η ExxonMobil, η Energean και η HELLENiQ ENERGY υπέγραψαν farm-in συμφωνία για το Τεμάχιο 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο Πέλαγος. Η Exxon αποκτά το 60% της παραχώρησης, ενώ η Energean διατηρεί το 30% (από 75%) και η HELLENiQ το 10% (από 25%). Η συμφωνία υπογράφηκε στo πλαίσιo της διάσκεψης P-TEC (US-Greece Partnership for Transatlantic Energy Cooperation) στην Αθήνα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας Chris Wright και του Υπουργού Εσωτερικών Doug Burgum.

Η γεωλογική σημασία του Τεμαχίου 2 είναι εξαιρετική. Βρίσκεται δυτικά της Κέρκυρας, στα σύνορα της ελληνικής και ιταλικής ΑΟΖ, καλύπτει 2.422 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε βάθη 500 έως 1.500 μέτρων και χαρακτηρίζεται από την Energean ως η μεγαλύτερη ανεξερεύνητη υποθαλάσσια δομή στη Μεσόγειο. Τα 3D σεισμικά δεδομένα που αποτυπώθηκαν το 2022 σε έκταση 2.244 τετραγωνικών χιλιομέτρων υπέδειξαν τη δομή Ασωπός ως τον ωριμότερο στόχο για διερευνητική γεώτρηση. Ο CEO της Energean Mathios Rigas εκτιμά δυνητικά αποθέματα φυσικού αερίου περί τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

“Η συνεργασία με την ExxonMobil στο Τεμάχιο 2 δεν είναι μόνο μια νέα επιχειρηματική εγχείρηση· είναι εθνική ευκαιρία να αποδείξει η Ελλάδα ότι μπορεί να επιτύχει ενεργειακή ανεξαρτησία.” — Mathios Rigas, CEO Energean

Η επένδυση της ExxonMobil στην Ελλάδα εκτιμάται στα 50 με 100 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Reuters. Η γεώτρηση αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2027, με την εταιρεία Stena Drilling να αναλαμβάνει τη γεωτρύπανο ανοιχτής θάλασσας, ικανό να φθάνει σε βάθη έως 35.000 ποδιών. Η επιτυχία της αποστολής θα αποτελέσει την πρώτη υπεράκτια γεώτρηση της Ελλάδας εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Δεν είναι μόνο η Exxon που στρέφει βλέμματα προς την Ελλάδα. Η Chevron κατέχει ήδη τέσσερις άδειες ανοιχτά της Ελλάδας και έχει εισέλθει σε διαπραγματεύσεις για τεμάχια νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, σε σύμπραξη με την HELLENiQ Energy. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση σεισμικής έρευνας νοτιοδυτικά της Κρήτης από ExxonMobil και HELLENiQ. Ο ερχομός των δύο μεγαλύτερων αμερικανικών πετρελαϊκών κολοσσών στον ελληνικό ωκεανό δεν είναι τυχαίος: η Ανατολική Μεσόγειος ήδη φιλοξενεί τεράστιες ανακαλύψεις στον Λίβανο, Ισραήλ και Αίγυπτο, και η ελληνική υφαλοκρηπίδα εικάζεται ότι κρύβει ανάλογους θησαυρούς.

Η ρητορική της διαφοροποίησης και το νέο ενεργειακό δόγμα

Ο Edward Chow, ανώτερος ερευνητής στο Center for Strategic & International Studies (CSIS) και πρώην στέλεχος της Chevron, αποτύπωσε με μία φράση τη νέα πραγματικότητα: «Ποτέ μην υποτιμάτε το ρομαντισμό των ανθρώπων της upstream αγοράς. Τώρα έχουν και τα μετρητά για να το κάνουν πράξη.» Πράγματι, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αντισταθμίζει τις απώλειες από τον Κόλπο, παρέχοντας χρηματοδότηση για φιλόδοξα εξερευνητικά εγχειρήματα σε περιοχές που έως πρότινος θεωρούνταν εκτός πρόσβασης.

Οι μεγάλοι πετρελαϊκοί όμιλοι δαπανούσαν κατά μέσον όρο 19 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για παγκόσμια εξερεύνηση την περίοδο 2021-2025, σύμφωνα με τη Wood Mackenzie. Το ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Η Chevron, ενισχυμένη μετά την εξαγορά της Hess αντί 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ήδη ανέλαβε νέο αντιπρόεδρο εξερεύνησης και έχει κατανείμει 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπεράκτιες αναπτύξεις ανοιχτά του κόσμου για φέτος.

Η Chevron στη Βενεζουέλα—όπου αποτελεί τον μεγαλύτερο ξένο επενδυτή—συμφώνησε σε ανταλλαγή στοιχείων ενεργητικού που της αποφέρει επιπλέον 13% εργασιακό μερίδιο σε μια κοινοπραξία, ενώ ένα άλλο project με 30% συμμετοχή της έλαβε αναπτυξιακά δικαιώματα. Η εταιρεία προγραμματίζει επίσης εξερευνητικές εργασίες στην Αίγυπτο, όπου κατέχει 9 εκατομμύρια καθαρά εκτάρια στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Νέες εξερευνήσεις ανά εταιρεία – 2025/26 ExxonMobil – Νιγηρία (εκτιμώμενη επένδυση) $24 δισ. ExxonMobil – Ελλάδα (Ιόνιο, Block 2) $50–100 εκατ. Chevron – παγκόσμιες υπεράκτιες αναπτύξεις 2026 $7 δισ. Chevron – εξαγορά Hess (ενίσχυση εξερεύνησης) $53 δισ. Wood Mackenzie – εκτιμώμενη αξία νέων εξερευνήσεων $120 δισ. Παγκόσμιος στόχος νέων αποθεμάτων ως το 2050 300 δισ. βαρέλια

Σε αναζήτηση premium ασφαλείας

Η νέα εξερευνητική έξαρση δεν αποτελεί παρορμητική αντίδραση. Αντιπροσωπεύει μια δομική αλλαγή στον τρόπο που οι πετρελαϊκές εταιρείες αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο. Η ανάλυση του Schreiner Parker, αναλυτή στη Rystad Energy, είναι αποκαλυπτική: «Σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, θα υπάρχει premium κινδύνου σε κάθε βαρέλι που εξέρχεται από τον Περσικό Κόλπο, που θα ωθεί τις εταιρείες στην εξερεύνηση παρθένων εδαφών.»

Πεδία εκτός Μέσης Ανατολής απολαμβάνουν ξαφνικά ένα γεωγραφικό «ασφαλιστήριο»: η Δυτική Αφρική, η Νότια Αμερική, η ανατολική Μεσόγειος και ο βόρειος Ατλαντικός αντικαθιστούν τον Κόλπο στους χάρτες εξερεύνησης των στρατηγικών σχεδιαστών. Στο νέο αυτό τοπίο, η Ελλάδα αναδύεται όχι ως «παριστάμενη» αλλά ως ενεργός παίκτης: η γεωγραφική της θέση στην καρδιά της ανατολικής Μεσογείου—μιας θάλασσας που ήδη έχει αποδείξει κολοσσιαία κοιτάσματα ανοιχτά Ισραήλ, Αιγύπτου και Κύπρου—την καθιστά αναπόφευκτο σημείο αναφοράς.

Η γεώτρηση στο Ιόνιο, εφόσον επιβεβαιώσει τα εκτιμώμενα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, θα επαναπροσδιορίσει θεαματικά την ελληνική ενεργειακή ισορροπία. Για μια χώρα που εξαρτάται από τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), μια εγχώρια πηγή αντίστοιχου μεγέθους θα σήμαινε ενεργειακή ανεξαρτησία πολλών δεκαετιών. Και, όπως συνηθίζουν να λένε στην πετρελαϊκή αγορά, η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς—ιδίως όταν ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα.