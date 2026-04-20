Πώς-θα-είναι-το-νέο-conrad-athens-the-ilisian-που-ανοίγει-μέσα-στην-εβδομάδα-(pics)

Σε soft opening προχωρά το εμβληματικό ξενοδοχείο των Αθηνών – Πώς θα είναι το νέο Conrad Athens The Ilisian μετά την επένδυση ύψους 340 εκατ. ευρώ.

Ανοιχτό για κρατήσεις διαμονής από την Πέμπτη 23 Απριλίου είναι το Conrad Athens The Ilisian, το εμβληματικό πρώην Hilton των Αθηνών που ανακαινίστηκε πλήρως με στόχο να αποτελέσει ένα εμβληματικό τουριστικό οικοσύστημα, τοπόσημο για την πρωτεύουσα.

Πώς είναι το νέο Conrad Athens The Ilisian

Το ξενοδοχείο κατόπιν επένδυσης ύψους 340 εκατ. ευρώ από τον όμιλο TEMES προχωρά σε soft opening με τα επίσημα εγκαίνια να αναμένονται αργότερα. Πλέον περιλαμβάνει περισσότερα από 300 δωμάτια και σουίτες με θέα την Αθήνα, καθώς και μία mega suite 400 τ.μ., οι οποίες θα πλαισιώνονται από 18 ιδιωτικές κατοικίες Conrad Residences και 37 κατοικίες Waldorf Astoria Residences. Οι ιδιωτικές κατοικίες ωστόσο, οι οποίες θα βρίσκονται στους υψηλότερους ορόφους του κτιρίου, αναμένεται να παραδοθούν στους ιδιοκτήτες τους αργότερα φέτος.

Οι τιμές ξεκινούν από 565 ευρώ για το twin deluxe room με μπαλκόνι και φτάνουν έως και τα 1.557 ευρώ για την King σουίτα με θέα την Ακρόπολη, για την τρέχουσα περίοδο. Ήδη δε κάποια από τα δωμάτια του είναι sold out για τις πρώτες ημέρες λειτουργίας.

Πέρα από τις προαναφερθείσες επιλογές διαμονής, στο Conrad Athens The Ilisium θα υπάρχουν και χώροι γαστρονομίας – ήδη έχει ανοίξει το ιαπωνικό εστιατόριο Onuki και αναμένονται το Byzantine Grande Brasserie και ένα poll site restaurant – καθώς και χώροι ψυχαγωγίας, ευεξίας και shopping. Εδώ και κάποιους μήνες μάλιστα λειτουργεί εντός του και η ιδιωτική λέσχη House of NYNN.

Σημειωτέον ότι η ανακαίνιση έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε το κτήριο να διατηρήσει την εικαστική και αρχιτεκτονική του ταυτότητα, όπως οι προσόψεις που φιλοτέχνησε ο Γιάννης Μόραλης.

Η οικονομική συνεισφορά του ξενοδοχείου

Το νέο ξενοδοχείο αναμένεται να προσθέσει στην οικονομική δραστηριότητα της πρωτεύουσας περισσότερα από 1,25 δισ. ευρώ κατά τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας του και ακόμη περισσότερα μακροπρόθεσμα.

Σε επίπεδο διαμονής, όπως είχε αναφέρε η TEMES σε παλαιότερη ενημέρωσή της θα συνεισφέρει 749 εκατομμύρια ευρώ ενώ ακόμα 75 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η επίδραση από την εμπορική δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί εντός της.

Παράλληλα, το The Ilisian αναμένεται να αποτελέσει και πυρήνα απασχόλησης, αφού εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει έως και 800 άμεσες νέες θέσεις εργασίας, 3 φορές περισσότερες από όταν λειτουργούσε το Hilton. Συνολικά δε, άμεσα κι έμμεσα αναμένεται να δημιουργηθούν 1.760 νέες θέσεις εργασίας.

Στόχος είναι άλλωστε να συμβάλει περαιτέρω στην καθιέρωση της ελληνικής πρωτεύουσας μεταξύ των κορυφαίων επιλογών στην Ευρώπη για ταξίδια ή ακόμη και για μόνιμη διαμονή.