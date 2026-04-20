Πώς-Ρωσία-και-Κίνα-έπαιξαν-ρόλο-στον-πόλεμο-με-το-Ιράν:-Οι-πληροφορίες-για-τις-θέσεις-των-βάσεων-των-ΗΠΑ-και-τα-ραντάρ,-τι-αποκαλύπτουν-μυστικές-υπηρεσίες-του-Πενταγώνου

Λίγες ημέρες μετά την έναρξη της επίθεσης στο Ιράν, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν ενδείξεις ότι ο πόλεμος ενδέχεται να επεκταθεί γεωπολιτικά, καθώς η Ρωσία και η Κίνα φέρονται να επιδίωξαν να ενισχύσουν την Τεχεράνη, προκειμένου να περιορίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αναλυτές της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας (Defense Intelligence Agency – DIA), του στρατιωτικού βραχίονα πληροφοριών του Πενταγώνου, εκτίμησαν, σύμφωνα με το CBS, ότι το Πεκίνο εξέταζε το ενδεχόμενο να παράσχει στο Ιράν προηγμένα συστήματα ραντάρ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των εκτιμήσεων. Οι σχετικές συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν ενώ υπήρχαν πληροφορίες ότι η Ρωσία είχε διαβιβάσει στο Ιράν δεδομένα για θέσεις αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

🇨🇳🇺🇸 U.S. intelligence: China considered giving Iran advanced radar systems during the war The Defense Intelligence Agency assessed early in the conflict that Beijing was weighing whether to provide Tehran with X-band radar systems. These would dramatically improve Iran’s… https://t.co/ZBBzCKMOtU pic.twitter.com/McXIN1QsOo — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 17, 2026

Η μεταφορά πληροφοριών από τη Μόσχα προς την Τεχεράνη είχε ήδη αναφερθεί από το CBS, ωστόσο η φερόμενη πρόθεση της Κίνας να συνδράμει το Ιράν – από τα πρώτα στάδια της σύγκρουσης και πιθανώς σε βάθος χρόνου – υποδηλώνει μια ευρύτερη, έστω ανεπίσημη, σύμπλευση δυνάμεων που επιδιώκουν να περιορίσουν την επιρροή των ΗΠΑ στην περιοχή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η Κίνα εξέταζε την αποστολή συστημάτων ραντάρ X-band, τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά την ικανότητα του Ιράν να εντοπίζει και να παρακολουθεί απειλές, όπως drones χαμηλού ύψους και πυραύλους κρουζ, καθώς και να προστατεύει τα συστήματα αεράμυνας από προηγμένες επιθέσεις.

🔴REPORT: US intelligence agencies assessed that China considered supplying Iran with advanced radar and air defense systems early in the conflict, according to CBS reporting. Officials indicated Beijing weighed providing X-band radar systems and potentially additional air… pic.twitter.com/t6iub4rP3V — Mossad Commentary (@MOSSADil) April 17, 2026

Παραμένει ασαφές εάν τελικά προχώρησε η μεταφορά του συγκεκριμένου εξοπλισμού, ωστόσο η εκτίμηση υπογραμμίζει την ανησυχία της Ουάσιγκτον ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα μπορούσε να προσελκύσει όχι μόνο περιφερειακούς αντιπάλους, αλλά και μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις που είναι διατεθειμένες να παρέχουν κρίσιμη υποστήριξη, χωρίς άμεση στρατιωτική εμπλοκή.

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ δεν σχολίασε τις σχετικές πληροφορίες, ενώ η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) και ο Λευκός Οίκος απέφυγαν επίσης να τοποθετηθούν.

FT: Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν χρησιμοποιήσει κινεζικό δορυφόρο για επιθέσεις σε βάσεις

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι Financial Times μετέδωσαν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης χρησιμοποίησαν δορυφόρο κατασκοπείας που είχε αποκτηθεί από την κινεζική εταιρεία Earth Eye Co., προκειμένου να στοχοποιήσουν αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, επικαλούμενοι διαρροή στρατιωτικών εγγράφων του Ιράν.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η Τεχεράνη έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν δορυφορικές εικόνες που παρείχε η Κίνα, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν οι συγκεκριμένες εικόνες προέρχονταν από την Earth Eye Co.

Έκθεση του Πενταγώνου για τον κινεζικό στρατό, η οποία δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο, ανέφερε ότι έως το 2024 εμπορικές εταιρείες δορυφόρων με έδρα την Κίνα είχαν πραγματοποιήσει επιχειρηματικές συναλλαγές με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση εκτίμησης απειλών για το 2026, η Κίνα έχει ξεπεράσει τη Ρωσία ως βασικός ανταγωνιστής των ΗΠΑ στον τομέα του διαστήματος. Όπως επισημαίνεται, η ταχεία ανάπτυξη διαστημικών δυνατοτήτων από το Πεκίνο του επιτρέπει να αξιοποιεί το διάστημα για την προώθηση της εξωτερικής πολιτικής του, να αμφισβητεί την αμερικανική στρατιωτική και τεχνολογική υπεροχή και να ενισχύει την παγκόσμια επιρροή του.

Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν επίσης ότι το Πεκίνο εξέτασε το ενδεχόμενο αποστολής συστημάτων αεράμυνας στο Ιράν, ενδεχομένως μέσω τρίτων χωρών ώστε να αποφευχθεί άμεση εμπλοκή. Το CNN είχε μεταδώσει ότι η Κίνα ετοιμαζόταν να παραδώσει στο Ιράν φορητά αντιαεροπορικά συστήματα MANPADS.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε, πάντως, ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί άμεση επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ότι το Πεκίνο έχει διαβεβαιώσει την Ουάσιγκτον πως δεν πρόκειται να προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα τον επόμενο μήνα στο πλαίσιο συνόδου υψηλού επιπέδου, η οποία θα πραγματοποιηθεί εν μέσω πολλαπλών γεωπολιτικών κρίσεων. Ο ίδιος δήλωσε ότι απέστειλε επιστολή στον Σι Τζινπίνγκ ζητώντας του να μην προμηθεύσει όπλα στο Ιράν, χωρίς να διευκρινίσει πότε ανταλλάχθηκαν οι σχετικές επιστολές.

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον δήλωσε ότι η στάση της Κίνας απέναντι στο Ιράν είναι «διαφανής», υποστηρίζοντας ότι το Πεκίνο επιδιώκει την προώθηση ειρηνευτικών συνομιλιών και δεν προβαίνει σε ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν τις συγκρούσεις.