Σε-«σταυροδρόμι»-το-ΠΑΣΟΚ

-

Στη Χαριλάου Τρικούπη το κλίμα έχει αλλάξει. Φάνηκε από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή την περασμένη Πέμπτη που ενίσχυσε το ηγετικό του προφίλ. Η καλή και ενωτική ατμόσφαιρα του συνεδρίου, ο τερματισμός της «μουρμούρας» από τους κορυφαίους και οι μικρές δημοσκοπικές ανάσες έχουν δώσει βαθμούς αυτοπεποίθησης και στον πρόεδρο του κινήματος. Το ΠΑΣΟΚ έχει εκμεταλλεύεται πλέον στο έπακρο τη θέση που κατέχει στη Βουλή, ως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αντιπαρατίθεται σχεδόν αποκλειστικά μαζί του.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη το επιτακτικό αίτημα για εκλογές ήταν μονόδρομος. Όχι μόνο γιατί η Νέα Δημοκρατία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις δικογραφίες, τον Μακάριο Λαζαρίδη, τις υποκλοπές και την ακρίβεια στην αγορά είναι στριμωγμένη. Με την κυβέρνηση να έχει συμπληρώσει τρία χρόνια στην εξουσία καμία αξιωματική αντιπολίτευση δεν θα έκανε κάτι διαφορετικό. Και μπορεί το αίτημα να είναι ειλικρινές, ωστόσο η αλήθεια είναι πως στη Χαριλάου Τρικούπη για πολλούς και διαφορετικούς λόγους θα ήθελαν λίγο χρόνο ακόμα. Εφόσον η φθορά της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει επιστροφή και η συσπείρωση γίνεται όλο και πιο δύσκολη ακόμα και οι μικρές δημοσκοπικές ανάσες που παίρνει κάθε μήνα το ΠΑΣΟΚ θέλουν χρόνο για να αθροιστούν προκειμένου να μειωθεί σημαντικά η «ψαλίδα».

Υπάρχει ένα «turning point» το οποίο το γνωρίζουν στο «πράσινο στρατόπεδο». Αν ο Νίκος Ανδρουλάκης πετύχει να φέρει το ΠΑΣΟΚ πάνω από τη ζώνη του 17% τότε το αφήγημα της «νίκης έστω και με μια ψήφο» μπορεί να ακουστεί πιο καθαρά στην κοινωνία. Επιθυμεί να δείξει πως το κόμμα του δεν ανήκει στον «σωρό» των δυνάμεων της αντιπολίτευσης όπως επιχειρεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση συνολικά τα κόμματα της μειοψηφίας.

Ασφαλώς από τη δύσκολη «εξίσωση» της ανασύνταξης δυνάμεων δεν λείπει και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ένα βασικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει ο ίδιος πρωθυπουργικό παρελθόν να τον «βαραίνει». Σε κάθε περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να κινητοποιείται με την παρουσίαση του δεκαεξασέλιδου κειμένου από τον Γιώργο Σιακαντάρη, που θα «βαφτιστεί» από πολλούς διακήρυξη του νέου κόμματος. Συνεπώς ο Νίκος Ανδρουλάκης επιθυμεί όταν η «σφραγίδα» του νέου κόμματος μπει να είναι έτοιμος και όσο γίνεται πιο ισχυρός δημοσκοπικά. Η πρώτη μέτρηση – σύγκριση μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Αμαλίας εκτιμάται πως θα είναι καθοριστική.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε σταυροδρόμι και τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία του Νίκου Ανδρουλάκη να περάσει τις τελευταίες «στροφές» και να ανέβει την πιο μεγάλη «ανηφόρα» από το 2021 που έγινε αρχηγός του ιστορικού κόμματος.



- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.