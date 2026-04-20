Στον-«αέρα»-η-νέα-ιστοσελίδα-του-euronext athens

Τη νέα εταιρική ταυτότητα της ΕΧΑΕ, που από σήμερα μετονομάζεται επισήμως σε Euronext Athens, αναδεικνύει η νέα ιστοσελίδα της εισηγμένης.

Λογότυπο και χρωματική παλέτα έχουν προσαρμοστεί αναλόγως, ενώ τον επισκέπτη «υποδέχεται» ένα βίντεο που απεικονίζει αλλαγές και στο εξωτερικό του κτιρίου της (πρώην) ΕΧΑΕ στη Λεωφόρο Αθηνών.

«Από σήμερα, το Χρηματιστήριο Αθηνών υιοθετεί επισήμως τη νέα του ταυτότητα ως Euronext Athens, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην ενσωμάτωσή του στον Όμιλο Euronext.

Ως βασικός πυλώνας του χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος της Ελλάδας, το χρηματιστήριο Euronext Athens διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην άντληση κεφαλαίων, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της αγοράς και τη σύνδεση των εισηγμένων επιχειρήσεων με το επενδυτικό κοινό. Μέσω της ενσωμάτωσής του στην Euronext, αποτελεί πλέον μέρος μιας κορυφαίας πανευρωπαϊκής υποδομής αγορών, που εκτείνεται σε πολλές χώρες και καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών της κεφαλαιαγοράς.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει επίσης τη στρατηγική φιλοδοξία της Euronext να δημιουργήσει μια πιο ενοποιημένη και αποδοτική ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά, ενισχύοντας παράλληλα τις τοπικές αγορές μέσω της πρόσβασης σε ένα ευρύτερο δίκτυο ρευστότητας, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

Η υιοθέτηση της ονομασίας Euronext Athens ευθυγραμμίζει την ελληνική αγορά με την ενιαία εταιρική ταυτότητα της Euronext, ενισχύοντας την προβολή και την αναγνωρισιμότητα σε όλες τις αγορές του Ομίλου.

Για την Euronext Athens, η αλλαγή αυτή αποτελεί μια φυσική εξέλιξη εντός της οικογένειας της Euronext, διατηρώντας παράλληλα τη ισχυρή τοπική παρουσία και τη διαχρονική της δέσμευση για την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η αποστολή της παραμένει αμετάβλητη: να στηρίζει τις εισηγμένες εταιρείες, να διευκολύνει τις επενδύσεις και να συμβάλλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.

Η μετάβαση αυτή δεν αποτελεί μια απλή αλλαγή εταιρικής ταυτότητας. Αντανακλά μια βαθύτερη ενσωμάτωση στο οικοσύστημα της Euronext, επιτρέποντας την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών, τη βελτιωμένη πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές και την ενίσχυση της προβολής των ελληνικών εταιρειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο» αναφέρει η Euronext Athens.

Ο Camille Beudin, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλώνει ότι «η υιοθέτηση της νέας ταυτότητας αποτελεί βασικό βήμα για την ενσωμάτωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στο πανευρωπαϊκό μοντέλο της Euronext. Βασιζόμενη στον δυναμισμό, το ταλέντο και την κληρονομιά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Euronext Athens θα ενισχύσει την πρόσβαση στη μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας της Ευρώπης και θα αναβαθμίσει την προβολή και την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς. Θα βελτιώσει επίσης τη συνδεσιμότητα για τους διεθνείς και τοπικούς συμμετέχοντες στην αγορά μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας συναλλαγών. Αυτός ο μετασχηματισμός θα ολοκληρωθεί πλήρως με τη μετάβαση των ελληνικών αγορών στο Optiq® τον Ιούνιο του 2027 και την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης των μετασυναλλακτικών δραστηριοτήτων έως το τέλος του 2029, ενεργοποιώντας πλήρως αυτά τα οφέλη».

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος, Γιάννος Κοντόπουλος, αναφέρει: «Με την ολοκλήρωση της ένταξής μας στον Όμιλο Euronext, διασφαλίζουμε τη συνέχεια μιας ιστορίας 150 ετών, ανοίγοντας ταυτόχρονα ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Διατηρώντας τις θεμελιώδεις αξίες μας της αξιοπιστίας, διαφάνειας και εμπιστοσύνης, η ελληνική αγορά αποκτά πρόσβαση στο κορυφαίο ευρωπαϊκό δίκτυο, σε διευρυμένες πηγές χρηματοδότησης και προηγμένες τεχνολογικές υποδομές. Η Euronext Athens αντιπροσωπεύει έναν ουσιαστικό μετασχηματισμό που ενισχύει τον δυναμισμό, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής κεφαλαιαγοράς».