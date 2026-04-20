Στουρνάρας:-Πολύ-πάνω-του-στόχου-το-πρωτογενές-πλεόνασμα-του-2025

Ο διοικητής της ΤτΕ ανέφερε ότι απ’ ό,τι φαίνεται υπάρχει δημοσιονομικός χώρος προκειμένου η Κυβέρνηση να λάβει και νέα μέτρα στήριξης.

Ξεπέρασε το 4,4% του ΑΕΠ το πρωτογενές πλεόνασμα του Προϋπολογισμού το 2025, σύμφωνα με την πρόβλεψη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος της Κυβέρνησης ήταν το πρωτογενές πλεόνασμα να διαμορφωθεί στο 3,7%. Η υπέρβαση του στόχου εφόσον πιστοποιηθεί και από την Eurostat την Τετάρτη, δημιουργεί στην Κυβέρνηση δημοσιονομικό χώρο προκειμένου να προχωρήσει στην λήψη μέτρων για την ανακούφιση των αρνητικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στον Περσικό.

Σε συνέντευξη του που δημοσιεύτηκε χθες Κυριακή στην Καθημερινή ο διοικητής της ΤτΕ ανέφερε ότι απ’ ό,τι φαίνεται υπάρχει δημοσιονομικός χώρος προκειμένου η Κυβέρνηση να λάβει και νέα μέτρα στήριξης. «Απ’ ό,τι φαίνεται υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και κατά τις πληροφορίες μας ίσως είναι ακόμη μεγαλύτερος από αυτόν που πιστεύαμε μέχρι τώρα. Ίσως το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 να ξεπεράσει το 4,4% του ΑΕΠ. Η στήριξη, όμως, πρέπει να είναι συγκεκριμένη, προσωρινή και στοχευμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τόνισε πως παραμένει αντίθετος στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Παράλληλα χαρακτήρισε χρόνιο πρόβλημα τον πληθωρισμό της Ελλάδας, ο οποίος παραμένει υψηλότερος κατά 1% σε σχέση με την Ευρωζώνη. «Πλέον, έχουμε θετικό παραγωγικό κενό, υπάρχει ζήτηση που υπερκαλύπτει τις παραγωγικές δυνατότητες και αυτός είναι ο κύριος λόγος που ο πληθωρισμός είναι μεγαλύτερος. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι λόγοι, κλάδοι όπου υπάρχει συγκέντρωση, άρα αυτό που συμβουλεύουμε την κυβέρνηση είναι να κοιτάξει το θέμα του ανταγωνισμού και πού υπάρχουν εμπόδια στην είσοδο επιχειρήσεων», επεσήμανε ο ίδιος.

Για τις φοροαπαλλαγές διευκρίνισε ότι η ΤτΕ δεν συστήνει στην κυβέρνηση να τις κόψει, αλλά να τις ξαναδεί και να εξετάσει αν είναι επαρκώς στοχευμένες. Για παράδειγμα, όπως συμπλήρωσε, η ΤτΕ θεωρεί σκόπιμο οι φοροαπαλλαγές να είναι καλύτερα στοχευμένες με βάση τους κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους. «Μήπως ήρθε η ώρα να κάνουμε μια νέα Επιτροπή Γεωργακόπουλου και να ξαναδούμε το φορολογικό βάρος, συμπεριλαμβανομένων των φοροαπαλλαγών; Μιλάμε για μείωση του ΦΠΑ, ενώ αν λάβουμε υπόψη τις φοροαπαλλαγές στον ΦΠΑ, είναι ήδη μειωμένος», επεσήμανε ο κ. Στουρνάρας.

Όσον αφορά τις τράπεζες και την ψαλίδα μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων που παραμένει μεγάλη, ο διοικητής της ΤτΕ επεσήμανε ότι οι λόγοι είναι τρεις. «Πρώτον, έχουμε πολύ μεγάλη ρευστότητα στην ελληνική οικονομία, οι καταθέσεις έχουν επιστρέψει εκεί που ήταν πριν από την κρίση, άρα οι τράπεζες δεν αισθάνονται πίεση από την πλευρά της ρευστότητας για να αυξήσουν τα επιτόκια. Δεύτερον, υπάρχει αρκετά μεγάλη συγκέντρωση στο τραπεζικό σύστημα, άρα χρειαζόμαστε περισσότερο ανταγωνισμό. Εμείς κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος ισχυρότερων μικρότερων τραπεζών, αυτών που ονομάζουμε 5ο πόλο – η Credia δημιούργησε έναν ισχυρό πόλο μικρότερης τράπεζας, αλλά και η Optima, η Viva, η ΑΒΒ, οι συνεταιριστικές τώρα έχουν ενδυναμωθεί. Έχουμε ένα οικοσύστημα που μπορεί να ανταγωνιστεί τις μεγάλες τράπεζες, να πάρει μερίδιο –και παίρνει ήδη– και κάποιες το διεκδικούν δίνοντας μεγαλύτερο επιτόκιο. Ο τρίτος λόγος είναι ότι ακόμη τα κόκκινα δάνεια, παρότι έχουν μειωθεί, είναι υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που σημαίνει ότι ο πιστωτικός κίνδυνος παραμένει μεγαλύτερος».