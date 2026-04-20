Συνάντηση-Παπασταύρου-με-τον-διευθύνοντα-σύμβουλο-της-masdar

Συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi είχαν σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος και η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ Δέσποινα Δέσποινα Παληαρούτα. Η Masdar, εταιρεία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξαγόρασε το 2025 την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, κίνηση που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επένδυση της χρονιάς στη χώρα μας.

Στη συνάντηση όπως αναφέρει ο κ. Παπασταύρου μετείχαν ο Πρέσβης των ΗΑΕ Dr. Ali Obaid Ali Alyabhouni Aldhaheri και στελέχη της Πρεσβείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Αριστοτέλης Χαντάβας.

«Πραγματοποιήσαμε μια συνολική επισκόπηση των επενδύσεων της Masdar στη χώρα μας, ενώ μας ενημέρωσαν ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει τον κόμβο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, συντονίζοντας τις υφιστάμενες επενδύσεις σε Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο και Πολωνία και τη δρομολογημένη επέκταση σε όλες τις χώρες της περιοχής», τονίζει ο κ. Παπασταύρου και προσθέτει: «Συζητήσαμε, παράλληλα, για την πρόοδο του εμβληματικότερου έργου τους στην Ελλάδα, αυτό της αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία. Η χώρα μας έχει αναδειχθεί σε σημαντικό διεθνή επενδυτικό προορισμό σε θέματα ενέργεια».