«Τελευταία ευκαιρία»: Ο Τραμπ απειλεί ξανά να «ανατινάξει όλο το Ιράν», αν δεν κάνει συμφωνία – Στέλνει στο Ισλαμαμπάντ Βανς με Γουίτκοφ και Κούσνερ για συνομιλίες

Με νέα παρέμβασή του μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και την ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν, υιοθετώντας ιδιαίτερα οξείς τόνους αναφέροντας ότι θα καταστρέψει σημαντικές υποδομές της χώρας, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μετά τις νέες συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν.

Στο μήνυμά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι «πυροβόλησε χθες στα Στενά του Ορμούζ – Μια ολοκληρωτική παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», επισημαίνοντας ότι ορισμένα από τα πυρά κατευθύνθηκαν προς γαλλικό πλοίο αλλά και εμπορικό πλοίο με βρετανική σημαία.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι απεσταλμένοι του θα μεταβούν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για επαφές και διαπραγματεύσεις, ενώ σχολίασε πως το Ιράν έχει δηλώσει το κλείσιμο των Στενών, «γεγονός παράδοξο, καθώς η αμερικανική αποκλειστική ζώνη τα έχει ήδη κλείσει».

Την ίδια ώρα, το Ιράν δεν έχει αποφασίσει αν θα στείλει μια διαπραγματευτική ομάδα στο Πακιστάν, «εφόσον υπάρχει ναυτικός αποκλεισμός» μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο δημοσιογράφο του.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει οικονομικά το Ιράν, αναφέροντας ότι υφίσταται απώλειες της τάξης των 500 εκατομμυρίων δολαρίων ημερησίως, την ώρα που –όπως είπε– οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πλήττονται. Ανέφερε επίσης ότι πλοία κατευθύνονται ήδη προς Τέξας, Λουιζιάνα και Αλάσκα για φόρτωση, «με τη συνδρομή του IRGC που θέλει πάντα να δείχνει τον σκληρό».

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι η Ουάσινγκτον προτείνει μια «δίκαιη και λογική συμφωνία» προς το Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο ότι σε διαφορετική περίπτωση «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν κάθε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν».

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε: «Ήρθε η ώρα να τελειώσει η ιρανική μηχανή θανάτου», προσθέτοντας πως θα θεωρούσε τιμή του να κάνει αυτό που –όπως ανέφερε– «έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 47 χρόνια από προηγούμενους προέδρους».

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου

«Το Ιράν αποφάσισε χθες να ρίξει πυροβολισμούς στο Στενό του Ορμούζ — Μια πλήρης παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έχουμε συνάψει! Πολλοί από αυτούς στόχευαν ένα γαλλικό πλοίο και ένα φορτηγό πλοίο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ήταν και πολύ ωραίο αυτό, έτσι; Οι εκπρόσωποί μου πηγαίνουν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν — θα βρίσκονται εκεί αύριο το βράδυ, για διαπραγματεύσεις. Το Ιράν ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα κλείσει το Στενό, κάτι που είναι παράξενο, επειδή ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ μας το έχει ήδη κλείσει. Μας βοηθούν χωρίς να το γνωρίζουν, και είναι αυτοί που χάνουν από το κλειστό πέρασμα, 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα! Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χάνουν τίποτα. Στην πραγματικότητα, πολλά πλοία κατευθύνονται, αυτή τη στιγμή, προς τις ΗΠΑ, το Τέξας, τη Λουιζιάνα και την Αλάσκα, για να φορτωθούν, χάρη στο IRGC, που θέλει πάντα να είναι «ο σκληρός τύπος»! Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική ΣΥΜΦΩΝΙΑ, και ελπίζω να την αποδεχθούν, γιατί, αν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν. ΤΕΛΟΣ Ο Κ. ΚΑΛΟΣ! Θα πέσουν γρήγορα, θα πέσουν εύκολα και, αν δεν δεχτούν τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ, θα είναι τιμή μου να κάνω ό,τι πρέπει να γίνει, κάτι που θα έπρεπε να είχαν κάνει άλλοι Πρόεδροι στο Ιράν τα τελευταία 47 χρόνια. ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕΙ Η ΜΗΧΑΝΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΙΡΑΝ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

«Τελευταία ευκαιρία»

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι αυτή είναι η «τελευταία ευκαιρία» για το Ιράν να αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Πρόσθεσε επίσης ότι δεν θα κάνει «το ίδιο λάθος» με τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, η κυβέρνηση του οποίου υπέγραψε μια συνολική πυρηνική συμφωνία με το Ιράν το 2015.

«Αν το Ιράν δεν υπογράψει αυτή τη συμφωνία, ολόκληρη η χώρα θα ανατιναχθεί», προειδοποίησε ο Τραμπ.