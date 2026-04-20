 Φάμελλος:-«Η-σημερινή-πραγματικότητα-επιβάλλει-να-υπάρχει-το-ταχύτερο-δυνατό-αλλαγή-της-κυβέρνησης»

«Η σημερινή πραγματικότητα επιβάλλει να υπάρχει το ταχύτερο δυνατό αλλαγή της κυβέρνησης», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος παρέστη σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Α’ Θεσσαλονίκης για την πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ «Αντίσταση και Μνήμη: Θεσσαλονίκη στα χρόνια της δικτατορίας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι η εκδήλωση «για τον αγώνα κατά της χούντας, τον αγώνα για τη δημοκρατία, για το κράτος δικαίου και την ισονομία, είναι μια εκδήλωση η οποία δεν αφορά μόνο στο παρελθόν. Σαφέστατα τιμούμε και σεβόμαστε τον αγώνα των Ελλήνων και των Ελληνίδων που μας έχει δώσει μια πατρίδα ελεύθερη με συνταγματική δημοκρατία και κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όμως, έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα για το σήμερα. Ο αγώνας για το κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη και την ισονομία δεν σταματάει και είναι πάντα επίκαιρος. Πολύ δε περισσότερο σήμερα που η ισονομία πλήττεται από πολιτικούς απατεώνες, όπως τον πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λαζαρίδη, που εξαπάτησε το ελληνικό δημόσιο πάνω σε ένα κομματικό κράτος της δεξιάς. Δεν σταματάνε οι αγώνες όταν πρέπει να υπερασπιστούμε τη δικαιοσύνη, η οποία σήμερα αμφισβητείται. Αμφισβητείται η ίδια η ευρωπαϊκή εισαγγελία από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κ. Γεωργιάδη ο οποίος βάλλει ευθέως κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας».

Στη συνέχεια υπογράμμισε: «Εμείς λοιπόν οφείλουμε να πούμε ότι η σημερινή πραγματικότητα επιβάλλει, και για το κράτος δικαίου και για τη δικαιοσύνη και για την ισονομία έτσι ώστε να έχουν όλοι οι νέοι και οι νέες της Ελλάδας τα ίδια δικαιώματα, την ίδια πρόσβαση στο μέλλον, στην πρόοδο, να υπάρχει το ταχύτερο δυνατό αλλαγή της κυβέρνησης, γιατί ο πρωθυπουργός από τη μια μεριά δεν τολμούσε 15 μέρες να αλλάξει και να αποπέμψει τον κ. Λαζαρίδη και από την άλλη πλευρά καλύπτει τον κ. Γεωργιάδη που στρέφεται κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Δυστυχώς, είναι ίδιος και χειρότερος. Γι’ αυτό και οφείλουμε, με βάση τα μηνύματα των αγώνων του παρελθόντος, κυρίως το μήνυμα ότι όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε με αγώνες, να δώσουμε έναν δυνατό δημοκρατικό αγώνα, να έχουμε το συντομότερο δυνατόν εκλογές και μια προοδευτική αλλαγή στην Ελλάδα».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «η υγεία και η ζωή δεν πρέπει να εισέρχονται στην πολιτική συζήτηση με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε» και προσέθεσε: «Θέλω να θυμίσω στον κ. Μητσοτάκη ότι είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ηγείται ενός μηχανισμού παρακρατικού προπαγάνδας όπως η ομάδα αλήθειας. Και είναι αυτός ο οποίος με κραυγές ότι ξεπουλήσαμε τη Μακεδονία για τις συντάξεις και ότι για μας ο πατριωτισμός είναι ξένη λέξη, τροφόδοτησε μια ακραία τοξικότητα που έφτασε σε σημείο να λαμβάνει σφαίρες ο Νίκος ο Κοτζιάς, να πέφτουν μολότοφ σε αυλές βουλευτών και να είναι τα πρόσωπά μας σε αφίσες εδώ, wanted στη Θεσσαλονίκη, επειδή ακριβώς ο κ. Μητσοτάκης είναι ο αρχιερέας της τοξικότητας».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη ως μια αδικημένη πόλη και στους μεγάλους αγώνες, τους αντιφασιστικούς και τους δημοκρατικούς. «Πρότεινα, έκρινα και προχωρήσαμε στη δημιουργία ενός μικρού ντοκιμαντέρ, μιας μικρής ταινίας, με μια πολύ καλή σκηνοθέτιδα και μια πολύ καλή σεναριογράφο, για να τονίσουμε ακριβώς αυτό και να επαναφέρουμε πάλι τα θέματα μνήμης. Η μνήμη μάς κρατάει όρθιους και επειδή είμαστε σε εποχή αναθεωρητισμού και της ιστορίας και των δεδομένων, ο αγώνας για τη μνήμη είναι αγώνας για να πάμε μπροστά».

Η σκηνοθέτρια του ντοκιμαντέρ Μαρίνα Δανέζη ανέφερε ότι «η 21η Απριλίου είναι μια ημερομηνία που θα μας θυμίζει πάντα πόσο εύθραυστη είναι στην πραγματικότητα η δημοκρατία» και σημείωσε ότι το ντοκιμαντέρ είναι μια πολύ καλή αφορμή για συζήτηση. Στους συναγωνιστές και τις συναγωνίστριές του, το αφιέρωσε ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, ειδικός γραμματέας του Συλλόγου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974.

Το ντοκιμαντέρ, σε σενάριο της Εριφύλης Μαρωνίτη, αποτελεί πρωτοβουλία της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προβλήθηκε, άλλωστε, παραμονές της μαύρης επετείου για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου και φωτίζει άγνωστες και σημαντικές πτυχές της αντιδικτατορικής δράσης στη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύοντας τον ρόλο της πόλης στον αγώνα κατά της χούντας και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Μετά την προβολή του στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης ακολούθησε συζήτηση με θέμα τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στον αντιδικτατορικό αγώνα. Σε αυτήν συμμετείχαν ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, ο Πολυμέρης Βόγλης, καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η Μαρίνα Δανέζη και η Εριφύλη Μαρωνίτη.



