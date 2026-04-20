ΧΑ:-Τεστ-αντοχών-με-φόντο-τις-γεωπολιτικές-εξελίξεις-και-σημείο-κλειδί-τις-2309-μονάδες

Άνοδο κατά 1,50% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2309,10 μονάδες (στο +3,75% ο ΓΔ & στο +7,33% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +8,88% ο ΓΔ & στο +18,43% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 365,4 εκ. ευρώ. Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα λόγω και της λήξης των ΣΜΕ Απριλίου με το ΓΔ να κινείται σε αρνητικό έδαφος.

Όλα άλλαξαν μετά τις δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με το ΓΔ να εκτοξεύεται με οδηγό τις τράπεζες και άλλα blue chips. Το κλείσιμο στις δημοπρασίες απείχε ελάχιστα από το υψηλό των 2322 μονάδων. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,679% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+3,81%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+5,56%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΕΛΧΑ (+4,74%), η Βιοχάλκο (+3,79%), η Optima (+4,90%), η Cenergy (+3,02%), το Jumbo (+2,96%), η Κύπρου (+2,96%) και η Credia (+4,81%).

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΜΟΗ (-3,39%), η ΔΕΗ (-2,19%) και ο ΟΤΕ (-1,54%).

Απολογιστικά, 81 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 24 εκείνων που υποχώρησαν.

Οι εταιρείες Elton και Interlife τη Δευτέρα, η Qualco και η EIS την Τρίτη, το ΚΡΙ-ΚΡΙ, η Aloumyl & η Real Consulting την Τετάρτη ανακοινώνουν τα αποτελέσματα για το 2025, ενώ την Τετάρτη ο ΟΔΔΗΧ προγραμματίζει έκδοση 6μηνων εντόκων γραμματίων.

Εν τω μεταξύ, σε θρίλερ εξελίσσεται ο χρόνος έναρξης του 2ο γύρου συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αφήνοντας ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για τις κινήσεις των δεικτών στις αγορές, σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή.

Επιχειρηματικά νέα

Cenergy: Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της στα €25,3 από €18,2 προηγουμένως, δίνει η Eurobank Equitieς με σύσταση «αγοράς». Σημειώνει ότι διαβλέπει σαφή περιθώρια αναβαθμίσεων για τη μετοχή, ενώ το upside έως την τιμή-στόχο κινείται στο 23,1%.

Quality & Reliability (QnR): υπέγραψε σύμβαση ύψους 1.14 εκ. € με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για την αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματός του και διασύνδεση με κρίσιμα συστήματα του Δημοσίου.

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, αποτελέσματα 2025: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €49.443 χιλ., αυξημένος κατά 8,1%. Στα 6,7 εκ. το EBIDTA (+24%) και στα €3,5 εκ. τα καθαρά κέρδη μ.φ. (+55%). Στα 0,06 €/μετχ. το διανεμόμενο μέρισμα.

Profile: με ΚΕ €47,5 εκ. (+18,5%), EBIDTA €13,1 εκ. (+27,%) & €6,4 εκ.(+13,7%) το 2025 Στο 0,08€/μετχ. το μέρισμα, θετικές προοπτικές για το 2026.

Ελλάκτωρ: Καθαρά κέρδη €152,1 εκ. το 2025. Στα €89,2 εκ. ο ΚΕ, με την κάτω γραμμή να ενισχύεται από ισχυρά κεφαλαιακά κέρδη. Στα €306,2 εκ. τα ταμειακά διαθέσιμα.

Austriacard Holdings: Πώληση του 25% στη Seglan Ισπανίας (software πληρωμών) αντί €2,25 εκατ., με λογιστικό κέρδος π.φ. περίπου €2,2 εκ.

ΟΔΔΗΧ: Την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 6 μηνών, ποσού €400 εκ.

Αναπτυξιακός Νόμος: Τρία νέα προγράμματα ύψους 450 εκ. που αφορούν τη μεταποίηση, μεγάλες επενδύσεις και τις παραμεθόριες περιοχές.