Ώρα-αποφάσεων:-Στην-Επιτροπή-Δεοντολογίας-της-Βουλής-σήμερα-Χατζηβασιλείου-και-Αθανασίου

Στη 1 το μεσημέρι συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, προκειμένου να εξετάσει την άρση ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, μετά τη δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τις γιορτές του Πάσχα, η ίδια επιτροπή, υπό την προεδρία του Γιώργου Γεωργαντά, είχε συνεδριάσει και εισηγηθεί ομόφωνα την άρση ασυλίας 11 βουλευτών της ΝΔ, έπειτα και από σχετικό αίτημα των ίδιων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τάσος Χατζηβασιλείου θα στείλει υπόμνημα με το οποίο θα ζητήσει την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, μία πρόθεση που εξαρχής είχε κάνει γνωστή. Ωστόσο, από την πλευρά του βουλευτή Σερρών, τονίζεται ότι ερευνάται για ένα αδίκημα που δεν διαπράχθηκε ποτέ.

Ο Χαράλαμπος Αθανασίου δεν έχει δηλώσει ευθέως την πρόθεσή του, αν θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του. Ο ίδιος πάντως σε άτυπο πηγαδάκι στην Βουλή, είχε αναφέρει πως θα περιμένει τις τοποθετήσεις των συναδέλφων του, αν και θεωρεί ότι δεν υπάρχει κάτι το επιλήψιμο εις βάρος του. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες, θέλουν τον κύριο Αθανασίου να επιθυμεί την αυτοπροσώπως παρουσία του στην αυριανή συνεδρίαση της επιτροπής δεοντολογίας.

Την Τετάρτη οι αποφάσεις στην Ολομέλεια για τους 11 + 2

Για τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Ολομέλειας, η οποία θα κληθεί να λάβει την τελική απόφαση για τις άρσεις ασυλίας των 13 συνολικά βουλευτών. Οι ερευνώμενοι βουλευτές θα κληθούν να τοποθετηθούν ενώπιον του σώματος.

Ο κανονισμός προβλέπει ονομαστική ψηφοφορία, κάτι που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ζήτημα στην κυριακάτικη ανάρτησή του χαιρετίζοντας την απόφαση των 11 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας να ζητήσουν οι ίδιοι την άρση ασυλίας τους. «Όλοι, προφανώς, μπορούμε να έχουμε άποψη για κάθε μία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται. Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές», σημειώνει λίγο πιο κάτω.

Κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν εκφράσει δημοσίως την αντίθεσή τους σχετικά με την άρση ασυλίας των συναδέλφων τους. Την Τετάρτη, λοιπόν, αναμένεται να αποδειχθεί, αν θα «επικυρώσουν» αυτή την άποψη και με την ψήφο τους ή ακόμη και αν θα υπάρξουν και άλλοι «γαλάζιοι» βουλευτές που, όπως ακούγεται τις τελευταίες ημέρες, σκέφτονται να καταψηφίσουν.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.