bally’s-intralot:-Αύξηση-34,8%-στα-έσοδα-το-2025-με-τη-συμβολή-της-bally’s

Τα έσοδα ανήλθαν στα 518,0 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της Bally’s International Interactive στο δ’ τρίμηνο του 2025.

Με αύξηση εσόδων κατά 34,8% έκλεισε το 2025 για την Bally’s Intralot.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν στα 518,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως των 133,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2024, ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της Bally’s International Interactive στο δ’ τρίμηνο του 2025. Τα Παιχνίδια Λοταρίας είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον κύκλο εργασιών, αντιπροσωπεύοντας το 46,2% τωνσυνολικών εσόδων, με το iGaming και τον Αθλητικό Στοιχηματισμό να ακολουθούν με ποσοστό 45,2% στον κύκλο εργασιών του Ομίλου. Τα VLTs συνεισέφεραν κατά 8,1%, ενώ το Καζίνο και οι λοιπές δραστηριότητες αντιστοιχούσαν στο 0,5% των εσόδωντου Ομίλου.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (ΑΕΒΙΤDA) για το 2025 διαμορφώθηκε στα €183,5 εκατ. (+40,4% σε ετήσια βάση), με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 35,4%. Σε τριμηνιαίο επίπεδο, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε σημαντικά στα €93,4 εκατ., από €39,3 εκατ. το δ’ τρίμηνο του 2024, με το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA επί το εσόδων βελτιωμένο κατά 2,1pps.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Οκτωβρίου, η Intralot ολοκλήρωσε την εξαγορά της Bally’s International Interactive (BII) έναντι €2,7 δις., αποτελούμενη από μετρητά και «νέες μετοχές εισφοράς εις είδος», δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ενοποίηση της BII προσέθεσε €167,1 εκατ. στα Έσοδα του Ομίλου και €67,0 εκατ. στο AEBITDA (40,1% περιθώριο AEBITDA).

Η pro forma απόδοση του ενοποιημένου οργανισμού για τη δωδεκάμηνη περίοδο διαμορφώνεται σε έσοδα €1,086 εκατ. και AEBITDA €430,8 εκατ., που αντιστοιχεί σε περιθώριο 39,7%, εντός των προβλέψεων και των εκτιμήσεων που είχαν δοθεί.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου, πλέον των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν σε €246,7 εκατ. στο τέλος του δωδεκαμήνου του 2025.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το δωδεκάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν στα €158,5 εκατ., έναντι €108,7 εκατ. το 2024, περιλαμβάνοντας €44,9 εκατ. από τη Bally’s International Interactive και €113,6 εκατ. από τις υφιστάμενες δραστηριότητες της Intralot, με την επίδοση να υποστηρίζεται από τη θετική μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης.

Οι Καθαρές Επενδύσεις παγίων στοιχείων (Net Capex) κατά το δωδεκάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €40,3 εκατ., υψηλότερες κατά €2,8 εκατ. σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2024. Τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης περιλαμβάνουν συνεισφορά €7,4 εκατ. από τη Bally’s International Interactive, καθώς και αυξημένες δαπάνες που σχετίζονατι με έργα στην Κροατία και στις ΗΠΑ, ενώ το προηγούμενο έτος περιλάμβανε την πληρωμή €11,0 εκατ. για την ανανέωση της άδειας στην Τουρκία.

Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1.493,9 εκατ. στο τέλος του 2025, με τον Προσαρμοσμένο Δείκτη Καθαρής Μόχλευσης, σε pro-forma βάση, στo 3,46x.

EBT και NIATMI

Κατά το δωδεκάμηνο του 2025, τα κέρδη EBT ανήλθαν στα €-41,0 εκατ., σε σχέση με τα €18,0 εκατ. το 2024, με τους σημαντικότερους παράγοντες μείωσης να είναι τα αυξημένα χρηματοοικονομικά και λοιπά σχετικά έξοδα, σε συνδυασμό με τα κόστη συναλλαγών έπειτα από την εξαγορά της Bally’s International Interactive. Σε τριμηνιαίο επίπεδο, το EBT διαμορφώθηκε στα €-49.7 εκατ., συκριτικά με με €7,5 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2024. Το NIATMI κατά το δωδεκάμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στα €-65,2 εκατ. σε σύγκριση με τα €4,9 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Στις 14 Απριλίου 2025, η Bally’s Intralot S.A. ανακοίνωσε ότι η θυγατρική του Ομίλου στον Καναδά, Intralot Canada Ltd., υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την British Columbia Lottery Corporation (BCLC) για την παροχή υπηρεσιών Shared Services (Κοινές Υπηρεσίες).

Ο CEO του Ομίλου Bally’s Intralot κ. Robeson Reeves δήλωσε:

«Το 2025 αποτέλεσε έτος ορόσημο για τη Bally’s Intralot. Η επιτυχής εξαγορά της Bally’s International Interactive μετασχημάτισε ουσιαστικά τον Όμιλο σε μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες iGaming και lottery σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα ενοποιημένα proforma έσοδα ύψους περίπου €1,1 δις. και AEBITDA €431 εκατ., με περιθώριο σχεδόν 40%, αποδεικνύουν την εξαιρετική ποιότητα και τη δυναμική κερδοφορίας της πλατφόρμας. Οι υφιστάμενες δραστηριότητες του Ομίλου συνέχισαν να αποδίδουν, με τις λειτουργικές ταμειακές ροές να αυξάνονται στα €158,5 εκατ. και το περιθώριο AEBITDA να βελτιώνεται σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από την ενοποίηση της Bally’s International Interactive κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Η απόδοση μας ανέδειξε την ανθεκτικότητα και τη διαφοροποίηση του διεθνούς χαρτοφυλακίου μας, παρά τις συναλλαγματικές πιέσεις στις ΗΠΑ. Εισήλθαμε στο 2026 ως μία ισχυρότερη, μεγαλύτερη και πιο κερδοφόρα επιχείρηση, με ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και μοναδική τοποθέτηση στους τομείς του online gaming, του lottery και του αθλητικού

στοιχηματισμού. Τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά μας.»