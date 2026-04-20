bally’s-intralot:-Ετοιμάζει-πρόταση-για-την-εξαγορά-της-evoke

Η Bally’s Intralot έχει επιβεβαιώσει στην evoke ότι το αργότερο έως τις 5.00 μ.μ. (ώρα Λονδίνου) της 18ης Μαΐου 2026, δηλαδή 28 ημέρες μετά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, είτε θα ανακοινώσει τη σταθερή πρόθεσή της να υποβάλει προσφορά είτε θα ανακοινώσει ότι δεν προτίθεται να υποβάλει προσφορά.

Η Bally’s Intralot λαμβάνοντας υπόψη την σημερινή ανακοίνωση της Evoke επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την Evoke σχετικά με μια πιθανή προσφορά για το σύνολο του εκδοθέντος και του προς έκδοση μετοχικού κεφαλαίου της Evoke στην τιμή των 0,50 βρετανικών λιρών ανά μετοχή. Η πρόταση αναμένεται να περιλαμβάνει ανταλλαγή μετοχών με μια εναλλακτική για μερικώς καταβολή μετρητών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Bally’s Intralot πιστεύει ότι ένας συνδυασμός με την evoke θα είχε τη δυνατότητα να προσφέρει σημαντικές στρατηγικές και λειτουργικές συνέργειες, συμπεριλαμβανομένων του ενισχυμένου μεγέθους, του διευρυμένου γεωγραφικού αποτυπώματος και των ευκαιριών για μείωση του κόστους.

Δεν μπορεί να υπάρχει βεβαιότητα για την υποβολή προσφοράς ή ως προς τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να γίνει οποιαδήποτε προσφορά, ούτε ότι οι ανωτέρω συνέργειες θα πραγματοποιηθούν, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση. Οποιαδήποτε οριστική προσφορά, εάν γίνει, θα υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις και η Bally’s Intralot διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους μιας τέτοιας προσφοράς, περιλαμβανομένου του τιμήματος, της μορφής και του συνδυασμού της αντιπαροχής και της δομής της συναλλαγής.

Η Bally’s Intralot επιβεβαιώνει στους μετόχους της, στους δανειστές της και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ότι, εάν η Πρόταση καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη συναλλαγή, η χρηματοδότησή της «θα ευθυγραμμιστεί με τους δηλωμένους στόχους οικονομικής πολιτικής μας εντός της υφισταμένης περιμέτρου μας».

Αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί με τη συγκατάθεση της Evoke.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bally’s Intralot Robeson Reeves δήλωσε: «Η Bally’s Intralot έχει δημιουργήσει μια επιχείρηση με προφίλ περιθωρίου κέρδους που ξεχωρίζει σε αυτόν τον κλάδο. Η Evoke έχει το μέγεθος. Βλέπουμε μια συναρπαστική ευκαιρία να φέρουμε το λειτουργικό μας μοντέλο σε μια σημαντικά μεγαλύτερη επιχείρηση και τη δυνατότητα να μεταμορφώσουμε την οικονομική της απόδοση μέσω μεγάλων συνεργειών που είμαστε σε μοναδική θέση να προσφέρουμε. Αυτή είναι μια ευκαιρία που επιδιώκουμε με αποφασιστικότητα».

Η Evoke είναι εταιρεία στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών με διεθνώς αναγνωρισμένα brands, όπως οι William Hill, 888 και Mr Green.