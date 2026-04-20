bloomberg:-Σχέδιο-έκτακτης-ανάγκης-για-τα-αεροπορικά-καύσιμα-από-Κομισιόν

Σχέδιο για τις αερομεταφορές, καθώς οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ οδηγούν σε εκτίναξη του κόστους, περικοπές πτήσεων και αναταράξεις στον κλάδο.

Πακέτο παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της διανομής καυσίμων αεροσκαφών μεταξύ των κρατών-μελών, αλλά και την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών προμήθειας, καθώς η ροή ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει διαταραγμένη εξετάζει η Κομισιόν. Σύμφωνα με προσχέδιο που επικαλείται το -, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις την Τετάρτη, δρομολογώντας τις σχετικές προτάσεις ακόμη και μέσα στον επόμενο μήνα.

Περίπου το 40% των ευρωπαϊκών αναγκών σε jet fuel καλύπτεται από εισαγωγές, με σχεδόν το ήμισυ αυτών να διέρχεται από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό. Παρά το γεγονός ότι εκτιμάται πως η Ευρώπη διαθέτει επαρκή αποθέματα για να αποφευχθούν άμεσες ελλείψεις τον Απρίλιο, η παρατεταμένη διακοπή στη διέλευση αυξάνει σημαντικά τις πιέσεις στην αγορά καυσίμων.

Η κρίση έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τον κλάδο των αερομεταφορών, με την KLM να ανακοινώνει την ακύρωση 80 πτήσεων μετ’ επιστροφής από και προς το αεροδρόμιο Σίπχολ τον επόμενο μήνα, επικαλούμενη το αυξημένο κόστος. Η Κομισιόν εξετάζει την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών που θα επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των slots και τις ακυρώσεις πτήσεων σε περίπτωση έλλειψης καυσίμων.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το φαινόμενο του fuel tankering, κατά το οποίο τα αεροσκάφη ανεφοδιάζονται με επιπλέον καύσιμο από το αεροδρόμιο αναχώρησης ώστε να αποφύγουν υψηλότερες τιμές στον προορισμό. Εφόσον τα αρχικά μέτρα αποδειχθούν ανεπαρκή, η Κομισιόν σχεδιάζει να προχωρήσει σε προσωρινές τροποποιήσεις των κανονισμών, να επανεκτιμήσει τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου και να ενισχύσει τόσο τη διυλιστική ικανότητα όσο και την παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων.

Το συνολικό σχέδιο αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής ενεργειακά Ευρώπης, ικανής να αντιμετωπίζει μελλοντικές κρίσεις και έντονες διακυμάνσεις τιμών, ενώ παράλληλα ενισχύει την ηλεκτροκίνηση και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. «Η διαθεσιμότητα των καυσίμων είναι προτεραιότητα», δηλώνει η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Έβα Χρντσιρόβα επισημαίνοντας ότι «στην ΕΕ υπάρχει σημαντική ικανότητα διύλισης αργού πετρελαίου και παραγωγής καυσίμων αεροσκαφών».

Αύριο, Τρίτη, οι υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ θα λάβουν μέρος στην άτυπη τηλεδιάσκεψη που διοργανώνει η Κυπριακή Προεδρία, ως απάντηση στην εξελισσόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στις άμεσες επιπτώσεις της στις αγορές ενέργειας και στον ευρωπαϊκό τομέα των μεταφορών. Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, «αν και οι πλήρεις συνέπειες παραμένουν αβέβαιες, είναι σαφές ότι υπάρχουν διαταραχές στις ενεργειακές υποδομές, στον εναέριο χώρο και στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα».

Στόχος της αυριανής τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, είναι «στοχευμένες πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε τρεις προτεραιότητες: ισχυρό συντονισμό της ΕΕ, μείωση της εξάρτησης από εξωτερικά ορυκτά καύσιμα και υλοποίηση συγκεκριμένων, εφαρμόσιμων μέτρων». Τέλος, σημαντική παράμετρο αποτελεί και η πιθανή αύξηση των τιμών στις αερομεταφορές, με τα κράτη-μέλη να υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια συντονισμένη, αναλογική και συμβατή με την ενιαία αγορά προσέγγιση της ΕΕ.

Την ίδια στιγμή, οι επιβάτες καλούνται να προετοιμαστούν για αυξημένη ταλαιπωρία, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε εκτεταμένες ακυρώσεις και καθηλώσεις αεροσκαφών λόγω της εκτίναξης του κόστους καυσίμων. Η KLM αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, ευθυγραμμιζόμενη με άλλους μεγάλους αερομεταφορείς όπως οι United Airlines, Lufthansa και Cathay Pacific Airways, οι οποίοι έχουν ήδη περιορίσει τα δρομολόγιά τους.