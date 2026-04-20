bloomberg:-eni-και-repsol-κατέληξαν-σε-συμφωνία-για-την-έναρξη-εξαγωγής-φυσικού-αερίου-από-τη-Βενεζουέλα-το-2031

Η Eni SpA και η Repsol SA σχεδιάζουν να ξεκινήσουν την εξαγωγή φυσικού αερίου από τη Βενεζουέλα μέχρι το τέλος του 2031, μετά την επίτευξη συμφωνίας με το Καράκας για την αναβίωση μιας εδώ και καιρό καθυστερημένης προσπάθειας επέκτασης της παραγωγής από ένα τεράστιο υπεράκτιο κοίτασμα, ανέφερε το - News τη Δευτέρα.

Η συμφωνία θα επιτρέψει στις εταιρείες να υπερδιπλασιάσουν την παραγωγή στο κοίτασμα, που βρίσκεται στον Κόλπο της Βενεζουέλας, και να εξάγουν το καύσιμο ως υγροποιημένο φυσικό αέριο από πλωτό τερματικό σταθμό, ανέφερε το δημοσίευμα, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα.

