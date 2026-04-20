cosmos-sport:-Στρατηγική-συνεργασία-με-την-Ελληνική-Ομοσπονδία-Ηλεκτρονικού-Αθλητισμού

Η Cosmos Sport ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού (ΕΟΗΑ), τον επίσημο και αποκλειστικό φορέα για τη διοργάνωση και ανάπτυξη των esports στην Ελλάδα.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ανάδειξη της αξίας του ευ αγωνίζεσθαι, της ισότητας και της συμπερίληψης στην ψηφιακή εποχή, προβάλλοντας τα e-sports ως ένα περιβάλλον ανοιχτό σε όλους, όπου κάθε άτομο έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει, να εξελίσσεται και να ανταγωνίζεται επί ίσοις όροις, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή υπόβαθρου.

Σημειώνεται ότι η Cosmos Sport πρωτοπορεί, ενισχύοντας τον θεσμό και στηρίζοντας δυναμικά την ψηφιακή αθλητική κοινότητα, μέσα από δράσεις που προάγουν έναν σύγχρονο και ενεργό τρόπο ζωής.

Η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται μόνο στην ενίσχυση του awareness γύρω από τα esports, αλλά συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας πιο ισορροπημένης gaming κουλτούρας. Μέσα από στοχευμένες δράσεις και περιεχόμενο, αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο το gaming μπορεί να συνδυαστεί με έναν ενεργό και υγιή τρόπο ζωής, ενθαρρύνοντας το κοινό να εντάξει τη φυσική δραστηριότητα στην καθημερινότητά του.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού ιδρύθηκε το 2021 και αποτελεί τον επίσημα αναγνωρισμένο φορέα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού για τα ηλεκτρονικά αθλήματα (esports) στην Ελλάδα. Η ΕΟΗΑ αναπτύσσει εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις, αναδεικνύοντας τα esports ως ένα δυναμικό πεδίο καλλιέργειας ψηφιακών δεξιοτήτων, στρατηγικής σκέψης και ψηφιακού γραμματισμού, με στόχο την ανάδειξη του ταλέντου των αθλητών και τη δημιουργία ενός ανοιχτού και προσβάσιμου περιβάλλοντος για όλους όσοι ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τα ηλεκτρονικά αθλήματα. Το 2025, η ΕΟΗΑ εντάχθηκε ως επίσημο μέλος στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού (Global Esports Federation), ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της χώρας και δημιουργώντας νέες προοπτικές για τους Έλληνες αθλητές να συμμετέχουν και να διακρίνονται σε διοργανώσεις του εξωτερικού.

Ο Δημήτρης Νταλές, Omnichannel Marketing Manager της Cosmos Sport, δήλωσε σχετικά: «Κάθε δράση που μπορεί να συμβάλλει στην εξέλιξη του αθλητισμού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Cosmos Sport και η συνεργασία μας με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού αποτελεί μία ακόμη τέτοια εξαιρετική ευκαιρία για εμάς. Αναγνωρίζοντας τον σύγχρονο τρόπο διάδρασης, θελήσαμε να στηρίξουμε έμπρακτα και τον ηλεκτρονικό αθλητισμό στην χώρα μας. Κάθε μας βήμα είναι ένα ακόμη βήμα στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και ανοιχτού για όλους περιβάλλοντος, χωρίς διακρίσεις, όπου ο υγιής ανταγωνισμός έχει αξία και ο καθένας βρίσκει το χώρο να εξελίσσεται και να αναπτύσσει τις δεξιότητές του».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Αθλητισμού, Βαγγέλης Καστανιάς, αναφέρει: «Η συνεργασία μας με την Cosmos Sport βασίζεται στις κοινές μας αρχές. Την ισότητα, τη συμμετοχή και τη συμπερίληψη, αρχές που βρίσκονται στον πυρήνα τόσο του αθλητισμού όσο και των esports. ‘Αλλωστε, ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να ενώνει και να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Με τη συνεργασία αυτή, η ομάδα των esports μεγαλώνει, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά να συμμετέχει, να εξελίσσεται και να βρίσκει τη θέση της σε ένα πλήρως εξισορροπημένο αγωνιστικό πεδίο».

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Cosmos Sport, στηρίζει τη διεξαγωγή του πρώτου Esports Summit 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου, στο Experience Park, στο Ελληνικό. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη γιορτή του ηλεκτρονικού αθλητισμού, που θα λάβει χώρα σε συνεργασία με το Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης και την ΕΟΗΑ, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του yπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του yπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Περιφέρειας Αττικής και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Αθλητισμού (Global Esports Federation). Το Esports Summit θα φιλοξενήσει διακεκριμένους ομιλητές, μαθητές και εκπροσώπους αθλητικών, εκπαιδευτικών και θεσμικών φορέων από όλη τη χώρα.