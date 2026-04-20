delphi-economic-forum-ΧΙ:-o-«δρόμος-του-βαμβακιού»-ως-εναλλακτική-λύση

Το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που θα πραγματοποιηθεί στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026, φέρνει στο προσκήνιο την πορεία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), από τη σύλληψή του έως τη διαμόρφωση ενός δικτύου σιδηροδρομικών, ενεργειακών και ψηφιακών υποδομών με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ Ασίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης.

Ο «δρόμος του βαμβακιού» που δημιουργήθηκε ως εναλλακτική απάντηση της Δύσης στο «δρόμο του μεταξιού» της Κίνας, αποτελεί μια πρωτοβουλία που προωθήθηκε από την κυβέρνηση Μπάιντεν μέσω της ανάπτυξης υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο του Φόρουμ θα αναδειχθεί ο ρόλος του IMEC ως εναλλακτικής διαδρομής έναντι των υφιστάμενων θαλάσσιων οδών, καθώς και η δυνατότητά του να περιορίσει τον χρόνο και το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Παράλληλα, θα εξεταστούν οι βασικές προκλήσεις για την υλοποίησή του, από τις χρηματοδοτικές και τεχνικές εκκρεμότητες έως τη γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή που επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα και τη βιωσιμότητα του έργου.

Προκλήσεις και Γεωπολιτικές Εντάσεις

Καθώς η κατάσταση στην περιοχή παραμένει κρίσιμη εξαιτίας της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, οι προκλήσεις για την υλοποίηση του έργου εντείνονται, δημιουργώντας ερωτήματα ως προς τη βιωσιμότητά του. Ξεχωριστή σημασία στη συζήτηση σχετικά με το μέλλον του IMEC αποκτά η συμμετοχή του Πρίγκιπα Turki AlFaisal, Ιδρυτή του King Faisal Foundation και Προέδρου του King Faisal Center for Research & Islamic Studies στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της περιοχής καθώς το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού διαδρόμου διασχίζει την επικράτειά της, γεγονός που την καθιστά κεντρικό γεωγραφικό και οικονομικό πυλώνα του IMEC.

Διεθνείς Συνεργασίες και Στρατηγική Σημασία

Η συμφωνία για τον διάδρομο υπογράφηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2023, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G20 στο Νέο Δελχί, από την Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά της Ινδίας, στη συζήτηση θα συμμετάσχει ο Gautam Chikermane, Αντιπρόεδρος του Observer Research Foundation, ο οποίος θα αναφερθεί στη στρατηγική σημασία του διαδρόμου για τις νέες εμπορικές και γεωοικονομικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή.

Ευρωπαϊκή και Ελληνική Διάσταση

Την ευρωπαϊκή διάσταση της πρωτοβουλίας θα αναπτύξει ο Francesco Talo, Ειδικός Απεσταλμένος της Ιταλίας για τον IMEC, εστιάζοντας στις προϋποθέσεις συνεργασίας που απαιτούνται για την προώθηση του εγχειρήματος. Από ελληνικής πλευράς, ο Αλέξης Κωνσταντόπουλος, Ειδικός Απεσταλμένος για τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) του Υπουργείου Εξωτερικών, θα αναδείξει τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου διαμετακομιστικού εμπορίου, με έμφαση στη γεωστρατηγική θέση της χώρας, στις λιμενικές και μεταφορικές υποδομές της, καθώς και στις δυνατότητες αναβάθμισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και της συνδεσιμότητας, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ινδία και των σχέσεων με τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ο Brad Staples, Διευθύνων Σύμβουλος της APCO Worldwide στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναμένεται να αναφερθεί στις οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις του IMEC, με έμφαση στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται για το διεθνές εμπόριο και τις παγκόσμιες ροές μεταφορών.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Έντι Ζεμενίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής του Hellenic American Leadership Council.