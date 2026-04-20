Eli Lilly: Πολύ κοντά στην εξαγορά της Kelonia Therapeutics – Ξεπερνά τα 2 δισ. δολ. το deal

Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Eli Lilly βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για την εξαγορά της βιοτεχνολογικής εταιρείας Kelonia Therapeutics έναντι άνω των 2 δισ. δολ., σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα Δευτέρα και είναι πιθανόν να περιλαμβάνει πρόσθετες πληρωμές που θα συνδέονται με την επίτευξη ορισμένων ορόσημων από την Kelonia, όπως αναφέρει η WSJ, επικαλούμενη πηγές.

Μετά την είδηση, η μετοχή της Eli Lilly ενισχύεται προσυνεδριακά πάνω απο 2,5%.

Η Kelonia Therapeutics, με έδρα τη Βοστώνη, είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας κλινικού σταδίου που αναπτύσσει φάρμακα για μια σειρά ασθενειών, με έμφαση στις θεραπείες με κύτταρα CAR-T. Οι θεραπείες CAR-T τροποποιούν τα ανοσοκύτταρα ενός ασθενούς ώστε να καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα.

Μια πιθανή συμφωνία θα ενίσχυε το χαρτοφυλάκιο της Lilly και συγκεκριμένα την παρουσία της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αλλά ανταγωνιστική αγορά θεραπείας του καρκίνου.

Η Lilly, η οποία κυριαρχεί στην αγορά της παχυσαρκίας, έχει διαφοροποιηθεί πέρα ​​από τα επιτυχημένα φάρμακά της για την απώλεια βάρους, σε άλλους θεραπευτικούς τομείς, όπως η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, ο καρκίνος, οι οφθαλμικές διαταραχές και οι τεχνολογίες επεξεργασίας γονιδίων, μέσω εξαγορών και συνεργασιών.

Τον Φεβρουάριο, η εταιρεία δήλωσε ότι θα αποκτήσει την Orna Therapeutics για έως και 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά.