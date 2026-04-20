Interlife: Στα 27,7 εκατ. ευρώ τα κέρδη το 2025 – Πρόταση για μέρισμα 0,25 ευρώ/μετοχή

Στα 32,67εκατ. ευρώ έναντι 14,77 εκατ. ευρώ το 2024 διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ φόρων της Interlife το 2025 ενώ τα Κέρδη Μετά Φόρων το 2025 ανήλθαν σε 27,77 εκατ. ευρώ έναντι 11,77 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα το 2025 έφτασαν τα 109,27 εκατ. ευρώ (+8,89%) έναντι 100,35 εκατ. ευρώ της προηγούμενης Χρήσης, ενώ τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα το 2025 έφτασαν τα 103,80 εκατ. ευρώ (+4,87%) έναντι 98,98 εκατ. ευρώ το 2024.

Σημειώνεται ότι το 2025 ο Κλάδος Αστικής Ευθύνης οχημάτων αυξήθηκε κατά 5,9%, ο Κλάδος Περιουσίας 18,4%, ο Κλάδος διαφόρων Ατυχημάτων 7,7%, ο Κλάδος Σκαφών & Μεταφορών 11,2%, ο Κλάδος Χερσαίων Οχημάτων 17,9% και τέλος οι Λοιποί Κλάδοι κατά 12,72%. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από Αστική Ευθύνη Οχημάτων κατά 48,84% και οι Λοιποί Κλάδοι κατά 51,16%.

Τα Σωρευτικά Κέρδη Προ Φόρων της τελευταίας 5ετίας (2021 – 2025) ανήλθαν στα 81,94 εκατ. €.

Τα Ίδια Κεφάλαια το 2025 διαμορφώθηκαν στα 169,12 εκατ.€ έναντι 139,75 εκατ.€ το 2024 (+21,02 %).

Το Ενεργητικό το 2025 ανήλθε σε 394,67 εκατ.€ έναντι 340,26 εκατ.€ το 2024 (+15,99%).

Τα Αποθέματα το 2025 έφθασαν τα 201,94 εκατ.€ έναντι 183,04 εκατ.€ το 2024 (+10,32 %).

Οι Επενδύσεις το 2025 ανήλθαν σε 370,77 εκατ. ευρώ έναντι 323,29 εκατ. ευρώ το 2024 (+14,69%). Οι βασικές τοποθετήσεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 31/12/2025 αφορούσαν: 10% σε Ακίνητα, 52% σε Ομόλογα, 23% σε Αμοιβαία Κεφάλαια, 12% σε Εισηγμένες Μετοχές, 2% σε Προθεσμιακές Καταθέσεις και 1% σε Μετρητά Διαθέσιμα & ισοδύναμα.

Ιδιαίτερα υψηλές χαρακτηρίζονται οι επιδόσεις στους Δείκτες Φερεγγυότητας της Εταιρίας. Με βάση το εποπτικό πλαίσιο Solvency II, ο Δείκτης Ελαχίστου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (MCR) ανέρχεται στο 621%, ενώ ο Δείκτης Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR) ανέρχεται στο 155%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 0,25 ευρώ/μετοχή, έναντι των 0,20 ευρώ/μετοχή που είχε προταθεί την προηγούμενη χρονιά (+25%). Το συνολικό διανεμόμενο μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των 4.641.978 ευρώ