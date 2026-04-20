live-το-προσυνέδριο-της-ΝΔ-στο-Ηράκλειο-με-τη-συμμετοχή-του-Κυριάκου-Μητσοτάκη 

Στο προσυνέδριο με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές» που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο, παραβρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης στη διάρκεια της συζήτησης, στην οποία συμμετέχει, απάντησε σε ερώτηση του Δημάρχου Χάλκης, Ευάγγελου Φραγκάκη, σε ότι αφορά την μικρονησιωτικότητα και ζητήματα που συνδέονται με την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ή και σε ότι αφορά τα κίνητρα που θα μπορούσαν να δοθούν, προκειμένου να παραμένουν οι νέοι στα νησιά ή και να επιστρέψουν.

Απαντώντας ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «έχουμε το προνόμιο, αλλά και τη μεγάλη ευθύνη να είμαστε πολιτικοί προϊστάμενοι μιας χώρας, που έχει κοντά στα 150 κατοικημένα νησιά», επισημαίνοντας ότι αυτό από μόνο του καταδεικνύει «τη συνθετότητα της ανάγκης να πρέπει να φροντίσουμε για τους συμπολίτες μας που κατοικούν σε κάθε νησί ξεχωριστά».

Όπως ανέφερε, η πρόκληση της νησιωτικότητας μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία, «εάν θέλουμε πραγματικά να τη μετατρέψουμε από ένα μειονέκτημα σε μία πραγματική ευκαιρία», δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων «όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα» όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Σημείωσε δε ότι «έχουμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και το σχέδιο» για να στηριχθούν τα μικρά νησιά και «να τα καταστήσουμε από άγονη γραμμή σε γόνιμο τόπο». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ζητήματα όπως η προσβασιμότητα, η εκπαίδευση και η υγεία, τονίζοντας ότι «ανοίγονται πλέον πολύ μεγάλες ευκαιρίες μέσω της τεχνολογίας», ώστε να υποστηριχθούν οι πολίτες, ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Στέλιου Χατζηιωάννου, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση για την προσέλκυση γιατρών μπορεί να συμβάλει, ώστε τα μικρά νησιά «να είναι μόνιμα στελεχωμένα».

Ο πρωθυπουργός επιπρόσθετα, σημείωσε ακόμη ότι «το κάθε νησί έχει τη δική του ιστορία και τα δικά του συγκριτικά πλεονεκτήματα», προσθέτοντας πως σε μια εποχή υψηλού κόστους ζωής «πολλοί συμπολίτες μας αναζητούν μια διαφορετική ζωή» και τα νησιά μπορούν να προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Αναφερόμενος στην εκπαίδευση, παρατήρησε ότι «η εκπαίδευση που μπορείς να πάρεις σε ένα μικρό νησί… μπορεί να είναι καλύτερη λόγω του ότι είναι λιγότεροι μαθητές».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όταν γίνεται λόγος για νησιωτικότητα «δεν σκεφτόμαστε μόνο την Κρήτη, την Κέρκυρα, ή τη Ρόδο, αλλά όλα αυτά τα μικρά νησιά», πολλά εκ των οποίων βρίσκονται σε ακριτικές περιοχές, ευχαριστώντας το Λιμενικό Σώμα για τη συμβολή του στην ασφάλειά τους.

Στη συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θέτοντας ερωτήματα , συμμετέχουν ο Δήμαρχος Χάλκης Ευάγγελος Φραγκάκης , ο Πρόεδρος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Φόδελε, Χαράλαμπος Παντερής και η Έφορος Αρχαιοτήτων Χανίων και Αν. Έφορος Ρεθύμνου, Ελένη Παπαδοπούλου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται ζητήματα εκτός από την νησιωτικότητα και την ανάγκη στήριξής της, ο τουρισμός, η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης -Αττικής ,ο σχεδιασμός και οι παρεμβάσεις στον ΒΟΑΚ.

