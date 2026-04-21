Αλλαγή-ηγεσίας-στην-apple:-Ο-Τιμ-Κουκ-παραδίδει-τα-ηνία-στον-Τζον-Τέρνους

Έπειτα από περισσότερα από 14 χρόνια στην κορυφή της Apple, ο Τιμ Κουκ αποχωρεί από τη θέση του CEO, αφήνοντας πίσω του μια εταιρεία-γίγαντα.

Τη σκυτάλη αναλαμβάνει ο Τζον Τέρνους, ένας από τους πιο έμπειρους μηχανικούς της εταιρείας, σε μια κρίσιμη καμπή για το μέλλον της τεχνολογίας.

Η εποχή Κουκ: Από διάδοχος του Τζομπς σε αρχιτέκτονα αξίας

Ο Τιμ Κουκ ανέλαβε τα ηνία της Apple το 2011, διαδεχόμενος τον Στιβ Τζομπς, και κατάφερε όχι μόνο να διατηρήσει τη δυναμική της εταιρείας, αλλά να την εκτοξεύσει.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η χρηματιστηριακή αξία της Apple αυξήθηκε κατά περίπου 3,7 τρισ. δολάρια, φθάνοντας κοντά στα 4 τρισ. — μια επίδοση που ελάχιστοι CEO έχουν πετύχει σε απόλυτους αριθμούς.

Παράλληλα, διαχειρίστηκε με επιτυχία μεγάλες προκλήσεις, από γεωπολιτικές εντάσεις και δασμούς έως τις διαταραχές της πανδημίας στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Από την 1η Σεπτεμβρίου, ο Κουκ θα αναλάβει τον ρόλο του εκτελεστικού προέδρου, διαδεχόμενος τον Art Levinson.

Ο Τέρνους στο τιμόνι: Ο μηχανικός που ξέρει τα προϊόντα

Τη θέση του CEO αναλαμβάνει ο John Ternus, επικεφαλής μέχρι σήμερα του hardware division της Apple.

Σε ηλικία 50 ετών, με 25 χρόνια εμπειρίας στην εταιρεία, θεωρούνταν εδώ και καιρό ο επικρατέστερος διάδοχος. Έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη βασικών προϊόντων, από το iPad έως τα Mac και τα AirPods, πριν αναλάβει την ευθύνη για ολόκληρη τη γκάμα συσκευών — συμπεριλαμβανομένου του iPhone.

Η φήμη του ως αποτελεσματικού και συναινετικού στελέχους, αλλά και η βαθιά γνώση του προϊόντος, τον καθιστούν μια επιλογή συνέχειας, αλλά και πιθανής στροφής.

Η νέα στρατηγική: Hardware και AI στο επίκεντρο

Ο Τέρνους αναλαμβάνει σε μια περίοδο που η Apple καλείται να αναζωπυρώσει την καινοτομία της και να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η επιλογή ενός «καθαρού» μηχανικού στο τιμόνι ερμηνεύεται ως σήμα ότι η εταιρεία θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στο hardware, επιχειρώντας να συνδυάσει τις συσκευές της με πιο προηγμένες «έξυπνες» λειτουργίες.

Το μεγάλο στοίχημα είναι αν η Apple μπορεί να δημιουργήσει την επόμενη επαναστατική κατηγορία προϊόντος — όπως έκανε στο παρελθόν με το iPhone.

Μια διαδοχή με βάρος ιστορίας

Ο Τέρνους γίνεται ο τρίτος ηγέτης της Apple στη σύγχρονη εποχή, μετά τον Τζομπς και τον Κουκ. Ο πρώτος καθόρισε το όραμα, ο δεύτερος την κερδοφορία.

Ο νέος CEO καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει και τα δύο — σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ.