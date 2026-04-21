Ανάκληση παιδικών τροφών HiPP στην Αυστρία – Τι αναφέρει η εταιρεία για την Ελλάδα

Στόχος απόπειρας εκβιασμού ανακοίνωσε ότι είναι η εταιρεία βρεφικών τροφών HiPP, αφού ένα βαζάκι βρεφικής τροφής μολυσμένο με ποντικοφάρμακο βρέθηκε στην Αυστρία. «Η HiPP είναι θύμα εκβιασμού», ανακοίνωσε με δήλωσή της η εταιρεία.

Ένα βαζάκι 190 γραμμαρίων βρεφικής τροφής της HiPP με καρότο και πατάτα, που ήταν μολυσμένο με ποντικοφάρμακο, κατασχέθηκε το σαββατοκύριακο στην περιφέρεια Μπούργκενλαντ της Αυστρίας. Τουλάχιστον δύο τέτοια βαζάκια πιστεύεται ότι είχαν διατεθεί στην περιφέρεια αυτή και το ένα εξακολουθεί να αναζητείται κατεπειγόντως. Η αστυνομία στην πόλη Ίνγκολστατ της Βαυαρίας ανακοίνωσε ότι πέντε μολυσμένα βαζάκια βρεφικής τροφής βρέθηκαν στην Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία.

Η HiPP δήλωσε ότι ο εκβιαστής έστειλε μήνυμα σ’ ένα γενικό ομαδικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που, στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας, ελέγχεται μόνο κατά πιο μακρά χρονικά διαστήματα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ενημέρωσε την αστυνομία και τις αρχές αμέσως μόλις πληροφορήθηκε το ζήτημα και δημιούργησε μια εσωτερική ομάδα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ούτε η αστυνομία ούτε η εταιρεία αποκάλυψαν τι ζητάει ο εκβιαστής.

Αυστριακοί εισαγγελείς είπαν ότι διεξάγουν έρευνες για εσκεμμένη απόπειρα να τεθεί σε κίνδυνο το κοινό. Προκαταρκτικός τοξικολογικός έλεγχος διαπίστωσε την ύπαρξη ποντικοφάρμακου στο βαζάκι που εντοπίσθηκε στην Αυστρία, ενώ περαιτέρω έλεγχοι πρόκειται να καθορίσουν τη δόση και τον ενδεχόμενο κίνδυνο σε περίπτωση που καταναλωνόταν.

Η HiPP υπογράμμισε ότι το επεισόδιο δεν συνδέεται επ’ ουδενί με την ποιότητα των προϊόντων της ούτε με την παρασκευή τους και το περιέγραψε ως «εξωτερική εγκληματική επέμβαση». Ο εκπρόσωπος της HiPP Κλέμενς Πρέιζινγκ επιβεβαίωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι μολυσμένα βαζάκια με βρεφικές τροφές βρέθηκαν στην Τσεχία και τη Σλοβακία. Καταστήματα λιανικής στις χώρες αυτές απέσυραν όλα τα βαζάκια της HiPP από τα ράφια για προληπτικούς λόγους, πρόσθεσε.

Η Ελλάδα δεν επηρεάζεται

Με ανακοίνωσή της η εταιρεία διευκρινίζει πως τα βαζάκια βρεφικών τροφών HiPP που αγοράστηκαν από τη SPAR Αυστρίας ανακαλούνται επί του παρόντος προληπτικά. Η ανακοίνωση αυτή προκαλεί ανησυχία και σε πολλούς γονείς στην Ελλάδα.

Βασικά σημεία με μια ματιά:

Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένα βαζάκια βρεφικών τροφών HiPP που αγοράστηκαν από τη SPAR Αυστρίας.

Η σειρά προϊόντων HiPP στην Ελλάδα δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Η ανάκληση δεν οφείλεται σε ελάττωμα προϊόντος ή ποιότητας από πλευράς μας. Τα βαζάκια έφυγαν από το εργοστάσιο της HiPP σε άριστη κατάσταση.

Η ανάκληση συνδέεται με εγκληματική ενέργεια που βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Παράλληλα, παραθέτει βασικές πληροφορίες σχετικά με την ανάκληση:

Τι συνέβη;

Στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ποινικών ερευνών, εντοπίστηκε μικρός αριθμός βάζων βρεφικών τροφών HiPP που είχαν υποστεί κακόβουλη αλλοίωση. Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί για την Αυστρία, αντίστοιχα περιστατικά εντοπίστηκαν πλέον και στην Τσεχία και τη Σλοβακία. Οι αρμόδιες αρχές διαπίστωσαν, κατόπιν ανάλυσης, ότι τα επηρεαζόμενα βαζάκια περιείχαν ποντικοφάρμακο.

Ποια μέτρα έχουν ληφθεί;

Οι συνεργαζόμενοι λιανέμποροι στην Τσεχία και τη Σλοβακία αντέδρασαν προληπτικά, αποσύροντας όλα τα βαζάκια βρεφικών τροφών HiPP από την πώληση. Στην Αυστρία, η HiPP προχώρησε σε ανάκληση βάζων βρεφικής τροφής που είχαν αγοραστεί από τη SPAR Austria. Στο πλαίσιο αυτής της ανάκλησης, έχει ήδη εντοπιστεί ένα αλλοιωμένο βαζάκι.

Επιπλέον, η SPAR αποφάσισε να αποσύρει τα προϊόντα HiPP από τα καταστήματά της και να επεκτείνει το μέτρο αυτό και σε άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται. Το περιστατικό αυτό δεν σχετίζεται με την ποιότητα ή την παραγωγή των προϊόντων HiPP. Τα συστήματα παραγωγής, διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου της HiPP λειτουργούν κανονικά.

Ποιος είναι ο κίνδυνος;

Η κατανάλωση αλλοιωμένου προϊόντος μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Για προληπτικούς λόγους, συνιστούμε αυστηρά να μην καταναλώνονται τέτοια προϊόντα.

Πώς μπορώ να αναγνωρίσω ένα πιθανώς αλλοιωμένο βαζάκι;

Στην Αυστρία, βάσει των μέχρι τώρα διαθέσιμων πληροφοριών, τα αλλοιωμένα βαζάκια φέρουν στο κάτω μέρος τους ένα λευκό αυτοκόλλητο με κόκκινο κύκλο. Παρακαλούμε να μην καταναλώσετε τέτοια προϊόντα και να τα επιστρέψετε σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Γενική σύσταση:

Ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο περιστατικό, ισχύει πάντα τα εξής – τόσο για τα προϊόντα HiPP, όσο και γενικά για τις βρεφικές τροφές:

Να ελέγχετε πάντα την ακεραιότητα της συσκευασίας.

Ιδιαίτερα για τα βαζάκια, να βεβαιώνεστε ότι το κενό αέρος δεν έχει παραβιαστεί (ο χαρακτηριστικός ήχος «ποπ» κατά το άνοιγμα) και να μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που παρουσιάζουν οποιαδήποτε ασυνήθιστη ένδειξη.

Τι πρέπει να κάνουν τώρα οι καταναλωτές;

Συνιστούμε στους γονείς και καταναλωτές, για λόγους ασφάλειας, να μην δώσουν στα παιδιά τους ούτε να καταναλώσουν βαζάκια HiPP που αγοράστηκαν από τη SPAR Αυστρίας.

Μπορούν να επιστραφούν τα προϊόντα;

Ναι. Όλα τα επηρεαζόμενα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν σε οποιοδήποτε κατάστημα SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR ή Maximarkt.

Θα επιστραφεί το αντίτιμο αγοράς;

Ναι. Η πλήρης αξία αγοράς θα επιστραφεί ακόμη και χωρίς απόδειξη.

Πώς αναγνωρίζεται ένα παραποιημένο προϊόν;

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση του Burgenland, τα προϊόντα αυτά φέρουν ένδειξη στη βάση του βάζου: ένα λευκό αυτοκόλλητο με κόκκινο κύκλο.

Πού μπορούν να γίνουν αναφορές για ύποπτα προϊόντα;

Η Αστυνομική Διεύθυνση του Burgenland απευθύνει έκκληση στο κοινό για παροχή πληροφοριών:

📞 +43 59 133 10 – Εσωτερικό 3333

Υπάρχει τρόπος επικοινωνίας με τη HiPP για απορίες;

Ναι. Η Υπηρεσία Γονέων της HiPP στην Αυστρία είναι διαθέσιμη για οποιαδήποτε ερώτηση:

📞 +43 7612 76577-104

Επηρεάζονται προϊόντα HiPP από άλλα καταστήματα;

Όχι. Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά βαζάκια βρεφικών τροφών HiPP που αγοράστηκαν από τη SPAR Αυστρίας.

Τι ακολουθεί;

Η HiPP βρίσκεται σε στενή και συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες ερευνητικές αρχές σε όλες τις επηρεαζόμενες χώρες.

Λόγω των εν εξελίξει ερευνών, μπορούμε να κοινοποιούμε μόνο επιβεβαιωμένες πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια των καταναλωτών.

Μόλις υπάρξουν νέες πληροφορίες που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.