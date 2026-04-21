Γερμανία:-Σε-επαγρύπνηση-η-κυβέρνηση,-αλλά-δεν-βλέπει-ζήτημα-ελλείψεων-καυσίμων-αεροσκαφών

Η Γερμανίδα υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε την Τρίτη ότι οι προμήθειες καυσίμων αεροσκαφών δεν διατρέχουν κίνδυνο, καθώς τα διυλιστήρια προσαρμόζονται στην αυξημένη ζήτηση, αλλά πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση.

Η Ράιχε μιλούσε σε εμπορική έκθεση στο Ανόβερο μια ημέρα μετά τη συνεδρίαση του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας της Γερμανίας για να συζητήσει τον ενεργειακό εφοδιασμό και τη συμφωνία για τη δημιουργία ειδικής επιτροπής για αυτόν, δήλωσαν πηγές στο Reuters.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αναγκάσει χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, να αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη διαταραχή στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, προκαλώντας πιέσεις στον κυβερνώντα συνασπισμό και φόβους για την ανάπτυξη και την επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και οι ρυθμιστικές αρχές έχουν επίσης προειδοποιήσει για ακυρώσεις πτήσεων, καθήλωση αεροσκαφών στο έδαφος και διακοπή των ταξιδιών για τις καλοκαιρινές διακοπές, εκτός εάν μειωθούν σύντομα τα σημεία συμφόρησης στον εφοδιασμό καυσίμων αεροσκαφών από τη Μέση Ανατολή που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Πιθανή» αποδέσμευση αποθεμάτων από την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συντονίσει την αποδέσμευση αποθεμάτων καυσίμων αεροσκαφών εάν η αναστάτωση συνεχιστεί, δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΕ στο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

«Προς το παρόν έχουμε λιγότερο πρόβλημα διαθεσιμότητας παρά τεράστιο πρόβλημα τιμών», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Γιοακίμ Λανγκ, Γενικός Διευθυντής της Γερμανικής Ένωσης Αεροπορίας (BDL).

«Η τιμή έχει υπερδιπλασιαστεί από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε σημαντικές προσαρμογές στα σχέδιά μας, επειδή κανονικά δεν μπορείς να βασιστείς σε τιμές σαν αυτές».

