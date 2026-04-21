Γουόρς:-«Οι-αποφάσεις-της-fed-για-τη-νομισματική-πολιτική-θα-λαμβάνονται-ανεξαρτήτως-πιέσεων»

Ο Γουόρς υποστηρίζει ότι η μείωση των επιτοκίων είναι σίγουρη επειδή οι τεχνολογικές αλλαγές που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσουν την παραγωγικότητα.

Ο Κέβιν Γουόρς, ο υποψήφιος που πρότεινε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, είπε σήμερα στη Γερουσία ότι θα λαμβάνει τις αποφάσεις περί της νομισματικής πολιτικής ανεξάρτητα από τις συμβουλές ή τις πιέσεις που θα ασκεί ο Λευκός Οίκος, σημειώνοντας ότι η επιτυχής διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα θα θωράκιζε τη Fed απέναντι στις επικρίσεις.

«Η ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής είναι ουσιώδους σημασίας» ανέφερε ο Γουόρς σε δήλωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας που θα εισηγηθούν την έγκριση του διορισμού του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed. Πρόσθεσε ότι «εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Fed» να διατηρήσει την ανεξαρτησία της, εφόσον επιτύχει τους στόχους της και δεν παρεκκλίνει από την εντολή που έχει λάβει από το Κογκρέσο.

Ο Γουόρς είπε επίσης ότι «δεν πιστεύει» ότι η ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής απειλείται ιδιαίτερα όταν εκλεγμένοι αξιωματούχοι –πρόεδροι, γερουσιαστές ή βουλευτές– εκφράζουν την άποψή τους για τα επιτόκια. «Το Κογκρέσο ανέθεσε στη Fed την αποστολή να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών, χωρίς δικαιολογίες ή υπεκφυγές, αντιπαραθέσεις ή αγωνίες. Ο πληθωρισμός είναι επιλογή και η Fed πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για αυτόν. Ο χαμηλός πληθωρισμός είναι η θωράκισή της», ανέφερε.

Πριν από αυτές τις εναρκτήριες δηλώσεις, ο Τραμπ επανέλαβε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, ότι θα απογοητευτεί αν ο υποψήφιός του δεν μειώσει γρήγορα τα επιτόκια. Το εγχείρημα ωστόσο ενδέχεται να είναι δύσκολο για τον Γουόρς αφού θα χρειαστεί να εξασφαλίσει τις ψήφους των συναδέλφων του οι οποίοι εξακολουθούν να ανησυχούν για τον αντίκτυπο που θα έχει η αύξηση της τιμής του πετρελαίου στον πληθωρισμό που ήδη ξεπερνά τον στόχο του 2%.

Ο Γουόρς υποστηρίζει ότι η μείωση των επιτοκίων είναι σίγουρη επειδή οι τεχνολογικές αλλαγές που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσουν την παραγωγικότητα. Οι συνάδελφοί του στη Fed όμως λένε ότι αυτό μπορεί να αληθεύει αλλά δεν διασφαλίζει ότι θα είναι σωστή η μείωση των επιτοκίων βραχυπρόθεσμα.

Η Fed χάνει τον στόχο που έχει θέσει για πληθωρισμό στο 2% εδώ και πέντε χρόνια – αρχικά λόγω της πανδημίας της Covid-19 και, πιο πρόσφατα, λόγω των δασμών που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ και της αύξησης της τιμής του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να αποτελέσει πρόβλημα για τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Κατά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ διόρισε επικεφαλής της Fed τον Τζερόμ Πάουελ, με τον οποίο σήμερα έχει έρθει σε σύγκρουση λόγω της άρνησης του τελευταίου να μειώσει τα επιτόκια γρήγορα, όπως επιθυμεί ο πρόεδρος. Η θητεία του Πάουελ λήγει επισήμως στις 15 Μαΐου, ενδέχεται όμως να παραμείνει στο αξίωμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν καθυστερήσει η έγκριση του διορισμού του Γουόρς.

Είναι άγνωστο το πότε η Επιτροπή Τραπεζών θα υποβάλει την πρότασή της στην ολομέλεια της Γερουσίας. Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις έχει δηλώσει ότι θα μπλοκάρει τον διορισμό μέχρι το υπουργείο Δικαιοσύνης να βάλει στο αρχείο την έρευνά του σε βάρος του Πάουελ, την οποία εκείνος θεωρεί αβάσιμη και μέρος της προσπάθειας του Τραμπ να πιέσει τη Fed για τα επιτόκια ή να τον αναγκάσει να παραιτηθεί. Αν και η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed, την επόμενη εβδομάδα, ίσως να είναι η τελευταία με επικεφαλής τον Πάουελ, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να παραμείνει στη θέση του για πολύ καιρό ακόμη. Η Γενική Εισαγγελέας της Περιφέρειας Κολούμπια, Ζανίν Πίρο, που είναι σύμμαχος του Τραμπ, δεν δείχνει διατεθειμένη να διακόψει την έρευνα και ο Τραμπ δεν την πιέζει να το πράξει.

Επιπροσθέτως, η θητεία του Πάουελ ως απλού μέλους της Fed λήγει το 2028, κάτι που σημαίνει ότι θα παραμείνει στο ΔΣ ακόμη και αν διοριστεί επικεφαλής ο Γουόρς. Ο Τραμπ έχει απειλήσει να απολύσει τον Πάουελ αν δεν παραιτηθεί αυτοβούλως, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια δικαστική διαμάχη, παρόμοια με εκείνη που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να απολύσει ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Λίζα Κουκ.