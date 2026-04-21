Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, April 22
    ΔΑΑ:-Μεικτό-μέρισμα-0,662-ευρώ-ανά-μετοχή
    ΔΑΑ: Μεικτό μέρισμα 0,662 ευρώ ανά μετοχή

    ΔΑΑ: Μεικτό μέρισμα 0,662 ευρώ ανά μετοχή

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Το ποσό του Μερίσματος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) ισούται με €0,6620505056 (μεικτό ποσό) ανά μετοχή

    Το ποσό του Μερίσματος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) ισούται με €0,6620505056 (μεικτό ποσό) ανά μετοχή, ενώ το καθαρό ποσό προς διάθεση λαμβάνοντας υπόψιν το φόρο παρακράτησης ισούται με €0,6289479803 ανά μετοχή.

    Πιο συγκεκριμένα, κάθε δικαιούχος μέτοχος θα δύναται να επανεπενδύσει σε νέες μετοχές, εν όλω ή εν μέρει, μέχρι ποσό €0,3230557591 ανά μετοχή (μεικτό ποσό) ή €0,3069029711 ανά μετοχή (καθαρό ποσό), ενώ το υπόλοιπο ποσό του Μερίσματος ανά μετοχή, ήτοι €0,3389947465 (μεικτό ποσό) ανά μετοχή ή €0.3220450091 (καθαρό ποσό) ανά μετοχή θα
    καταβληθεί στους μετόχους σε μετρητά, ανεξαρτήτως της επιλογής τους να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.