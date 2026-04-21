Δημοσκόπηση-interview:-Κάμψη-3%-για-ΝΔ,-τρίτο-κόμμα-με-7,9%-η-Καρυστιανού

Κάμψη στα ποσοστά της εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ διατηρεί σταθερά τη δεύτερη θέση. Την ίδια στιγμή, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε μέτρηση πρόθεσης ψήφου και καταγράφεται ως τρίτη πολιτική δύναμη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της POLITIC, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, σημειώνοντας πτώση από το 28,7% του Μαρτίου. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 13,5%, παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα (13,9% στην προηγούμενη μέτρηση), ενώ το νέο κόμμα της Καρυστιανού, μετά την ανακοίνωση καθόδου στις εκλογές, καταγράφει 7,9% και καταλαμβάνει την τρίτη θέση.

Στην ίδια έρευνα, η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ συγκεντρώνουν από 5,4%, ενώ το ΜέΡΑ25 ακολουθεί με 3,4%. Πιο χαμηλά, η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει 3,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ 3,1%. Η Φωνή Λογικής φτάνει το 2,9% και οι Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο το 2,8%.

Καταλληλότερος ο Μητσοτάκης, ακολουθεί ο «κανένας»

Παράλληλα, οι αναποφάσιστοι περιορίζονται στο 14,8% από 17,4% τον προηγούμενο μήνα, ένδειξη ότι ένα μέρος των ψηφοφόρων αρχίζει να διαμορφώνει εκ νέου στάση. Στην καταλληλότητα για τη διακυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 29,8%, ενώ ακολουθεί η απάντηση «κανένας» με 26,6%. Μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, δεύτερος είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 11,4%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 6,4%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,8% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,6%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση των πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, καθώς το 56% τάσσεται υπέρ, έναντι 40% που προτιμά την εξάντληση της τετραετίας, ενώ το 4% δεν εκφράζει άποψη. Το εύρημα δείχνει αυξημένη αποδοχή της προσφυγής στις κάλπες σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πολίτες αποδίδουν κυρίως την ευθύνη σε πολιτικές παρεμβάσεις (35%), ενώ το 28% τη συνδέει με χρόνιες δυσλειτουργίες του κράτους. Ευθύνες καταλογίζονται επίσης στη διοίκηση του οργανισμού (16%) και στους ανεπαρκείς ελέγχους (15%).

Τέλος, ως προς το εκλογικό σύστημα, η κοινή γνώμη φαίνεται να προκρίνει μια μεικτή λύση: το 45% επιλέγει συνδυασμό σταυρού και λίστας, το 44% τον σταυρό προτίμησης, ενώ μόλις το 11% στηρίζει την καθαρή λίστα. Παράλληλα, το 49% θεωρεί ότι ο σταυρός ενισχύει την εκπροσώπηση, αν και το 43% εκτιμά ότι τροφοδοτεί πελατειακές σχέσεις. Βασικό κριτήριο επιλογής υποψηφίου παραμένει η ενασχόληση με τα τοπικά προβλήματα (57%), με την προσωπική γνωριμία (10%), την κομματική στήριξη (9%) και την αναγνωρισιμότητα (5%) να ακολουθούν σε αρκετά χαμηλότερα ποσοστά.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.