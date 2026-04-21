Δημοσκόπηση-reuters/ipsos:-Οι-Αμερικανοί-αρχίζουν-να-αμφισβητούν-την-πνευματική-διαύγεια-του-Τραμπ,-παίρνουν-το-μέρος-του-Πάπα-στη-διένεξη

Στο χαμηλότερο επίπεδο της τρέχουσας θητείας του βρίσκεται η αποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, καθώς οι εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν και η αντιπαράθεσή του με τον Πάπα Λέοντα εντείνουν τις ανησυχίες ακόμα και για την… πνευματική διαύγεια του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με το εξαήμερο γκάλοπ, μόλις το 36% των Αμερικανών δηλώνει ικανοποιημένο από την προεδρία του, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με έναν μήνα νωρίτερα. Το υψηλότερο ποσοστό αποδοχής στη σημερινή του θητεία καταγράφηκε αμέσως μετά την ορκωμοσία του, στις 20 Ιανουαρίου 2025, όταν είχε φτάσει στο 47%.

Ο Τραμπ βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση από τον Φεβρουάριο, όταν η κυβέρνησή του, σε συνεργασία με το Ισραήλ, ξεκίνησε πόλεμο κατά του Ιράν, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική αύξηση των τιμών της βενζίνης (σ.σ. οι Αμερικανοί έφτασαν να αγοράζουν ακόμα και τέσσερα δολάρια το γαλόνι). Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 36% των Αμερικανών εγκρίνει τα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, έναντι 35% σε προηγούμενη έρευνα του Reuters/Ipsos, που διεξήχθη μεταξύ 10 και 12 Απριλίου.

Η τελευταία έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε δείγμα 4.557 ενηλίκων σε ολόκληρη τη χώρα, με περιθώριο σφάλματος δύο ποσοστιαίων μονάδων.

Τα ευρήματα, ωστόσο, δείχνουν και κάτι άλλο: πολλοί Αμερικανοί, μεταξύ αυτών και μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, εκφράζουν ανησυχίες για την ψυχραιμία και την πνευματική διαύγεια του 79χρονου προέδρου, έπειτα από μια σειρά έντονων δημόσιων ξεσπασμάτων.

Το 51% των Αμερικανών εκτιμά ότι η πνευματική διαύγεια του Τραμπ έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο. Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει το 14% των Ρεπουμπλικανών, το 54% των ανεξάρτητων και το 85% των Δημοκρατικών. Μόλις το 26% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο Τραμπ είναι «ισορροπημένος χαρακτήρας».

Οι Ρεπουμπλικανοί εμφανίζονται διχασμένοι, καθώς το 53% τον θεωρεί ψύχραιμο, ενώ το 46% εκτιμά το αντίθετο, με μικρό ποσοστό να αποφεύγει να απαντήσει. Αντίστοιχα, μόλις το 7% των Δημοκρατικών θεωρεί ότι ο Τραμπ επιδεικνύει ψυχραιμία.

Οι επιθέσεις του Τραμπ κατά του Πάπα Λέοντα έχουν προσελκύσει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι Αμερικανοί εμφανίζονται να έχουν γενικά πιο θετική άποψη για τον Ποντίφικα (σ.σ. επίσης από τις ΗΠΑ) απ’ ό,τι για τον πρόεδρό τους. Συγκεκριμένα, το 60% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει θετική γνώμη για τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, έναντι 36%, που εκφράζει θετική άποψη για τον Τραμπ. Ο Πάπας καταγράφει επίσης υψηλότερα ποσοστά αποδοχής σε σχέση με προβεβλημένα στελέχη των Δημοκρατικών, όπως ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ (σ.σ. πιθανός υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές για το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος) και η πρώην αντιπρόεδρος, Κάμαλα Χάρις.

Μόλις το 16% των Αμερικανών, δε, δηλώνει ότι θα υποστήριζε αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, ενδεχόμενο για το οποίο απειλήσει ο Τραμπ.

Την ίδια ώρα, ο πόλεμος με το Ιράν έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών καυσίμων, επιβαρύνοντας τα οικονομικά πολλών νοικοκυριών. Η αποδοχή του Τραμπ ως προς τη διαχείριση του κόστους ζωής στις ΗΠΑ διαμορφώνεται στο 26%, ισοφαρίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγράψει μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα, μόλις το 26% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν άξιζε το κόστος της.

Μόλις το 25% των ερωτηθέντων -συμπεριλαμβανομένου του 6% των Δημοκρατικών και του 57% των Ρεπουμπλικανών- θεωρεί ότι τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν θα καταστήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ασφαλέστερες.