ΕΕ:-Επιβολή-κυρώσεων-σε-δύο-ρωσικές-οντότητες-που-«συνδέονται-με-παραπληροφόρηση»

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέβαλε κυρώσεις σε δύο ρωσικές οντότητες, τις οποίες, όπως δήλωσε την Τρίτη, συνδέονται με προπαγάνδα και παραπληροφόρηση από τη Μόσχα.

Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν στην πλατφόρμα μέσων ενημέρωσης Euromore και στο Ίδρυμα για την Υποστήριξη και Προστασία των Δικαιωμάτων των Συμπατριωτών που Ζουν στο Εξωτερικό (Pravfond), το οποίο, σύμφωνα με το Συμβούλιο, σε ανακοίνωσή του παράγει «νομικά και αναλυτικά αποτελέσματα (που) χρησιμοποιούνται συστηματικά για την ενίσχυση βασικών σημείων παραπληροφόρησης του Κρεμλίνου».

Ρώσοι αξιωματούχοι λένε ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα περιορίσει την ελευθερία της έκφρασης απαγορεύοντας τα μέσα ενημέρωσης που τολμούν να αμφισβητήσουν τις ίδιες τις αντιλήψεις της ΕΕ για τον κόσμο. Η Μόσχα αρνείται ότι διαδίδει παραπληροφόρηση, σημειώνοντας ότι οι ηγέτες της ΕΕ υπερβάλλουν σκόπιμα την απειλή από τη Ρωσία για τους δικούς τους πολιτικούς σκοπούς.

Το Euromore και το Pravfond δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ο χαρακτηρισμός υποβάλλει τις οντότητες σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγορεύει στους πολίτες και τις εταιρείες της ΕΕ να διαθέτουν κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους.

Η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις σε 69 άτομα και 19 οντότητες για ρωσικές δραστηριότητες, οι οποίες, όπως λέει, «υπονομεύουν τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ και των κρατών μελών της, την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την ανεξαρτησία και την ακεραιότητά τους».

- Reuters