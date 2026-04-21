Εκτόξευση-77%-στις-εκταμιεύσεις-στεγαστικών-δανείων

Με «καύσιμο» τα στεγαστικά δάνεια το restart της λιανικής πίστης. Ώθηση από το χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Οι επιδόσεις σε «Σπίτι μου II». Η εικόνα χρηματοδοτήσεων σε μικρές επιχειρήσεις και καταναλωτικά.

Μεγαλύτερη συμβολή στο σύνολο της πιστωτικής επέκτασης των ελληνικών τραπεζών αποκτά η λιανική πίστη, περνώντας σε φάση καθαρής ανάπτυξης μετά από μια μακρά περίοδο απομόχλευσης. Από τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών προκύπτει σαφής επιτάχυνση της δραστηριότητας στη λιανική, με εκταμιεύσεις περισσότερων από 117.000 νέων δανείων συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ, αυξημένων κατά 26% σε ετήσια βάση.

Τον τόνο δίνει η στεγαστική πίστη, η οποία εξελίσσεται σε βασικό μοχλό ανόδου, καταγράφοντας αύξηση 77% και επιταχύνοντας περαιτέρω σε σχέση με το ήδη ισχυρό 2025 (+46%). Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η αγορά κατοικίας επανέρχεται σε φάση ενεργοποίησης, με τη ζήτηση να ενισχύεται υπό ευνοϊκότερες συνθήκες χρηματοδότησης.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σταθερής διάρκειας έως πέντε ετών διαμορφώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 στο 2,95%, στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας εννεαετίας για την Ελλάδα, έναντι 3,37% στην Ευρωζώνη κατατάσσοντας τη χώρα την 5η φθηνότερη αγορά. Στο περιβάλλον αυτό, τα δάνεια σταθερού επιτοκίου κυριαρχούν στις επιλογές των δανειοληπτών.

Το 28% των στεγαστικών μέσω του «Σπίτι μου II»

Σε επίπεδο εκταμιεύσεων, χορηγήθηκαν 13.756 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 672,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Από αυτά, 438 εκατ. ευρώ για 4.860 νοικοκυριά αφορούν αμιγώς τραπεζική χρηματοδότηση, χωρίς την αξιοποίηση κρατικών προγραμμάτων, στοιχείο που αναδεικνύει τη σταδιακή επιστροφή της αγοράς σε πιο «καθαρούς» όρους χρηματοδότησης. Παράλληλα, ο ρόλος των προγραμμάτων παραμένει ενεργός. Μέσω του «Σπίτι μου ΙΙ» εκταμιεύθηκαν 1.791 δάνεια ύψους 191 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω λοιπών επιδοτούμενων σχημάτων διοχετεύθηκαν περισσότερα από 7.100 δάνεια συνολικής αξίας περίπου 43 εκατ. ευρώ, λειτουργώντας συμπληρωματικά στη συνολική δυναμική της στεγαστικής πίστης.

«Φρένο» από μικρές επιχειρήσεις, καταναλωτική «έκρηξη» μέσω e-banking

Στον τομέα της χρηματοδότησης μικρών επιχειρήσεων (με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ και ύψος δανείου έως 1 εκατ. ευρώ), η εικόνα διαφοροποιείται. Η πιστωτική δραστηριότητα εμφανίζει τάσεις εξομάλυνσης, μετά την έντονη αύξηση της προηγούμενης χρονιάς (+10,5%), με τις εκταμιεύσεις να διαμορφώνονται σε 546 εκατ. ευρώ (9.132 δάνεια) και να καταγράφουν οριακή μείωση 0,6% σε ετήσια βάση. Παρά τη συγκράτηση των ρυθμών, διατηρείται το υψηλό ποσοστό εγκρίσεων, καθώς σχεδόν οκτώ στις δέκα αιτήσεις χρηματοδότησης οδηγούνται σε εκταμίευση.

Αντίθετα, η καταναλωτική πίστη βρίσκεται σε ανοδική τροχιά, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης από τα νοικοκυριά. Συνολικά, 94.169 δανειολήπτες έλαβαν δάνεια ύψους 385 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των εκταμιεύσεων. Το φυσικό δίκτυο των τραπεζών διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε όρους αξίας (129 εκατ. ευρώ – 14.633 δανειολήπτες), ωστόσο τα ψηφιακά κανάλια ενισχύουν σταθερά τη θέση τους, με σχεδόν διπλάσιο αριθμό δανειοληπτών (29.163) να χρηματοδοτείται μέσω e-banking και εκταμιεύσεις που προσεγγίζουν τα 92 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, περισσότερα από 102 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε δάνεια για την αγορά 8.600 οχημάτων, επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση της χρηματοδότησης.