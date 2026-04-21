Εξωδικαστικός-μηχανισμός:-Κούρεμα-έως-75%-και-«φρένο»-σε-κατασχέσεις-ακόμη-και-εάν-έχουν-ξεκινήσει

Τη δυνατότητα να προστατευθούν από κατασχέσεις έχουν χιλιάδες πολίτες με οφειλές σε Δήμους και νομικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμη και όταν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης έχουν ήδη ξεκινήσει.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τα εντάξουν στον Εξωδικαστικό μηχανισμό. Πολίτες και επιχειρήσεις με συσσωρευμένες απαιτήσεις σε δήμους, όπως π.χ. τέλη καθαριότητας ή φωτισμού αλλά και πρόστιμα παραβάσεων και μισθώματα δημοτικών ακινήτων μπορούν να εντάξουν τις οφειλές αυτές εφόσον το ύψος τους ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν είναι ληξιπρόθεσμες ή εξυπηρετούμενες.

Τέτοιες οφειλές κυρίως βρίσκονται το στόχαστρο των δημοτικών υπηρεσιών και, πολύ συχνά, σε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.

Με την ενεργοποίηση του Εξωδικαστικού και για τις απαιτήσεις αυτές, η ύπαρξη κατασχέσεων δεν μπορεί να αποτελέσει «κόφτη» για την υπαγωγή τους σε ρύθμιση. Και η ρύθμιση, σταματά τις κατασχέσεις. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι σε όσους έχουν κατασχεθεί τραπεζικοί λογαριασμοί, μισθοί ή περιουσιακά στοιχεία από τον δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα, με την υπαγωγή στον Εξωδικαστικό μηχανισμό, αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα και αίρονται οι κατασχέσεις που μπορεί να έχουν ληφθεί, εφόσον η ρύθμιση τηρηθεί και η σύμβαση αναδιάρθρωσης υλοποιηθεί.

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Εξωδικαστικού μηχανισμού στο gov.gr, με χρήση των κωδικών Taxisnet, και η πρόταση ρύθμισης προκύπτει αυτόματα μέσω ειδικού αλγορίθμου που λαμβάνει υπόψη εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία και δυνατότητα αποπληρωμής.

Τα χρέη μπορούν να εξοφληθούν σε έως 240 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ και χαμηλό επιτόκιο, ενώ προβλέπεται και σημαντική διαγραφή χρέους, που μπορεί να φτάσει έως 75% της βασικής οφειλής και ακόμη υψηλότερα ποσοστά σε προσαυξήσεις και πρόστιμα. Η μείωση που θα πραγματοποιηθεί εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και την αξία της περιουσίας του, καθώς το Δημόσιο δεν μπορεί να βρεθεί σε χειρότερη θέση από αυτή που θα είχε σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης αναστέλλονται κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και λοιπές ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης, δίνοντας χρόνο στον οφειλέτη να διαπραγματευτεί και να καταλήξει σε βιώσιμη λύση. Με την υπογραφή της σύμβασης, αίρονται τα μέτρα ενώ αν η ρύθμιση χαθεί, επανέρχονται άμεσα. Δηλαδή αν ανατραπεί ή ακυρωθεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης, ο δήμος προβαίνει στην άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης της οφειλής. Αν γίνει επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης από τρίτο, ο δήμος ή το νομικό του πρόσωπο αναγγέλλονται ως δανειστές.

Σε κάθε περίπτωση, ο δήμος ή το νομικό πρόσωπο δήμου διατηρούν την αποκλειστική αρμοδιότητα της διαχείρισης των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των οφειλών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.

Η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει την είσπραξη των ρυθμισμένων ποσών, παρακρατώντας ποσοστό 5% και αποδίδοντας τα υπόλοιπα στους δήμους εντός 60 ημερών, επιταχύνοντας τη ροή των εσόδων προς την αυτοδιοίκηση.