ΗΠΑ – Ιράν: Θετική, αλλά με αστερίσκους, η Τεχεράνη για διαπραγματεύσεις, «υπάρχει δυναμική για αύριο» λέει το Πακιστάν

Την αισιοδοξία πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν θα πραγματοποιηθούν στο Πακιστάν εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτειές, με Ιρανό αξιωματούχο να δηλώνει ότι η Τεχεράνη εξετάζει θετικά τη συμμετοχή της, παρά τα σημαντικά εμπόδια και την αβεβαιότητα ενόψει της λήξης της εκεχειρίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει μια συμφωνία που θα αποτρέψει νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και αναταράξεις στις χρηματιστηριακές αγορές, επιμένοντας ωστόσο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει δυνατότητα ανάπτυξης πυρηνικού όπλου. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιδιώκει να αξιοποιήσει τον έλεγχό της στα Στενά του Ορμούζ, προκειμένου να επιτύχει συμφωνία που θα αποτρέψει την επανέναρξη του πολέμου, θα οδηγήσει σε χαλάρωση των κυρώσεων, αλλά δεν θα περιορίζει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, ανέφερε ότι η Τεχεράνη «εξετάζει θετικά» τη συμμετοχή της στις συνομιλίες, παρά το γεγονός ότι προηγουμένως είχε αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υπογραμμίζοντας πάντως ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση. Πηγή από το Πακιστάν που συμμετέχει στις διαβουλεύσεις δήλωσε ότι υπάρχει δυναμική για επανεκκίνηση των συνομιλιών την Τετάρτη, με τον Τραμπ να ενδέχεται να συμμετάσχει είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία.

«Τα πράγματα προχωρούν και οι συνομιλίες φαίνεται να είναι σε τροχιά για αύριο», ανέφερε την Τρίτη η ίδια πηγή, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ιρανός πρέσβης στο Πακιστάν έγραψε στο λογαριασμό του στο X: «Είναι μια παγκοσμίως αποδεκτή αλήθεια ότι μια χώρα που διαθέτει έναν μεγάλο πολιτισμό δεν θα διαπραγματευτεί υπό την απειλή και τη βία. Πρόκειται για μια θεμελιώδη, ισλαμική και θεολογική αρχή. Μακάρι οι ΗΠΑ να το καταλάβαιναν αυτό».

It’s a truth universally acknowledged that a single country in possession of a large Civilisation, will Not negotiate under Threat and Force. This is a substantial, Islamic and theological principle. I wish the US would have perceived … — Reza Amiri Moghadam (@IranAmbPak) April 21, 2026

Πτώση στις τιμές πετρελαίου λόγω προσδοκιών για τη συμφωνία

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και τα χρηματιστήρια κατέγραψαν άνοδο στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία την Τρίτη, λόγω της προσδοκίας ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν θα επαναληφθούν εντός της εβδομάδας, μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια που έγινε στο Ισλαμαμπάντ το σαββατοκύριακο του ορθόδοξου Πάσχα. Οι τιμές του πετρελαίου είχαν αυξηθεί περίπου 6% στις συναλλαγές της Δευτέρας, εξαιτίας αμφιβολιών για την πορεία των συνομιλιών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 54 σεντς ή 0,6%, στα 94,94 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate για τον Μάιο σημείωσε πτώση 1,11 δολαρίων ή 1,2%, στα 88,50 δολάρια.

Παράλληλα, η ένταση παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την Τρίτη τις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτό που χαρακτήρισε επίθεση στο ιρανικό εμπορικό πλοίο Touska το Σαββατοκύριακο, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση του σκάφους, του πληρώματος και των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα χρησιμοποιήσει «όλες τις δυνατότητές της για να υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα και την ασφάλεια και να προστατεύσει τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των πολιτών της», επιρρίπτοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

Πηγές για την ασφάλεια στις θάλασσες ανέφεραν ότι το πλοίο ενδέχεται να μετέφερε υλικά διπλής χρήσης, τα οποία, κατά την Ουάσιγκτον, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για στρατιωτικούς σκοπούς. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) υποστήριξε ότι το πλήρωμα του Touska δεν συμμορφώθηκε με επανειλημμένες προειδοποιήσεις επί έξι ώρες και ότι το πλοίο παραβίασε τον αμερικανικό αποκλεισμό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμένων, ενώ το Ιράν ήρε προσωρινά και στη συνέχεια επανέφερε τον δικό του αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Πακιστάν, που μεσολαβεί στις συνομιλίες, έχει ασκήσει πιέσεις στην Ουάσιγκτον να τερματίσει τον αποκλεισμό.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στο John Fredericks Media Network ότι το Ιράν θα διαπραγματευτεί, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. «Θα διαπραγματευτούν και ελπίζουμε να καταλήξουν σε μια δίκαιη συμφωνία και να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους, αλλά δεν θα έχουν – όταν το κάνουν – πυρηνικό όπλο», ανέφερε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν διευκρινίσει πότε λήγει η εκεχειρία, ωστόσο πηγή από το Πακιστάν που συμμετέχει στις συνομιλίες δήλωσε ότι αναμένεται να εκπνεύσει στις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ την Τετάρτη, δηλαδή στις 3 τα ξημερώματα Πέμπτης, ώρα Ελλάδας.

Το Πακιστάν σε ετοιμότητα για τη διεξαγωγή των συνομιλιών

Το Πακιστάν προετοιμάζεται για τη φιλοξενία των συνομιλιών, παρά την αβεβαιότητα για το εάν τελικά θα πραγματοποιηθούν, με περίπου 20.000 στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας να έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρο το Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το Axios, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να ταξιδέψει την Τρίτη στο Πακιστάν για τις συνομιλίες σχετικά με το Ιράν, επικαλούμενο αμερικανικές πηγές.

Την Κυριακή, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν κάθε γέφυρα και μονάδα παραγωγής ενέργειας στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη απορρίψει τους όρους του, συνεχίζοντας το πρόσφατο μοτίβο σκληρών δηλώσεων.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι σε περίπτωση επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών σε μη στρατιωτικές υποδομές, θα πλήξει σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και μονάδες αφαλάτωσης σε γειτονικές αραβικές χώρες του Κόλπου.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν. «Χάρη στην επιτυχία της στρατιωτικής επιχείρησης και το σκληρό διαπραγματευτικό ύφος του (Τραμπ), βρισκόμαστε στα πρόθυρα συμφωνίας», ανέφερε. «Και αν όχι, ο πρόεδρος, ως ανώτατος διοικητής, εξακολουθεί να διαθέτει σειρά επιλογών που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει».