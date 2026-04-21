Η-απλή-ερώτηση-της-Ελίζαμπεθ-Γουόρεν-στην-οποία-δεν-μπόρεσε-να-απαντήσει-ο-εκλεκτός-του-Τραμπ-για-τη-fed,-Κέβιν-Γουόρς

Η κεντρική τράπεζα πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Και για να το πετύχει αυτό, πρέπει ο επικεφαλής της να έχει το θάρρος να αντισταθεί στις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Με την επισήμανση αυτή άνοιξε την τοποθέτησή της στη Γερουσία η Ελίζαμπεθ Γουόρεν, κατά την ακρόαση του Κέβιν Γουόρς.

Αφού θύμισε ότι ο ίδιος ο Γουόρς έχει επισημάνει πως όταν χρειαστεί θα πει «όχι» στον Τραμπ, γιατί είναι «σκληρός τύπος», η Γουόρεν θέλησε να δοκιμάσει το θάρρος του με μία απλή ερώτηση: «Έχασε τις εκλογές του 2020 ο Ντόναλντ Τραμπ;».

Να θυμίσουμε εδώ πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ήταν ο νικητής των εκλογών του 2020, αλλά υπήρξε νοθεία, ώστε να εκλεγεί ο Τζο Μπάιντεν.

Αντί να δώσει μία απάντηση ο προοριζόμενος για διάδοχος του Τζερόμ Πάουελ σχολίασε πως «θα πρέπει να αφήσουμε την πολιτική εκτός της Federal Reserve εάν επικυρωθεί ο διορισμός μου».

ELIZABETH WARREN: Did Donald Trump lose the 2020 election? KEVIN WARSH: Uhm, we try to keep politics if I’m confirmed out of the Federal Reserve WARREN: I’m just asking a factual question WARSH: I believe this body certified the election WARREN: That’s not the question I’m… pic.twitter.com/AZvmIqZXhN — Aaron Rupar (@atrupar) April 21, 2026

«Θέτω μία ερώτηση που αφορά πραγματικά δεδομένα. Θέλω να δω, θέλω να μετρήσω, το θάρρος και την ανεξαρτησία σας», σημείωσε η Γουόρεν, με εκείνον να απαντά «Πιστεύω ότι αυτό το σώμα επικύρωσε το αποτέλεσμα των εκλογών».

Η Ελίζαμπεθ Γουόρεν στη Γερουσία/ REUTERS/Elizabeth Frantz

«Δεν σας ρώτησα αυτό», επανήλθε η γερουσιαστής των Δημοκρατικών και συνέχισε ζητώντας από τον υποψήφιο επικεφαλής της Federal Reserve να κατονομάσει μία πτυχή της οικονομικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, με την οποία διαφωνεί.

Η απάντηση; «Η κεντρική τράπεζα ξέφευγε από τη δική της αποστολή. Δεν είμαι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο».

Ο διάλογος συνεχίστηκε με τον Γουόρς να επιχειρεί να αστειευτεί:

Γουόρς: «Βασικά υπάρχει κάτι στο οποίο διαφωνώ με τον Τραμπ. Είπε ότι πίστευε πως ήμουν βγαλμένος από κεντρικό casting … Αν ίσχυε αυτό θα έδειχνα πιο μεγάλος, πιο γκριζομάλλης και θα εμφανιζόμουν εδώ με κάποιο πούρο.»

Γουόρεν: «Μα πόσο αξιολάτρευτο…»