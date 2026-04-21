Η-δύσκολη-εξίσωση-της-ψηφοφορίας-για-άρση-ασυλίας

Η αυριανή ψηφοφορία στην Ολομέλεια της βουλής για την άρση ασυλίας των συνολικά 13 βουλευτών της ΝΔ που κατονομάζονται στις δύο δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έφτασαν στη Βουλή εξελίσσεται σε νέα δοκιμασία για την κυβερνητική πλειοψηφία. Η απειλή ενός γενικευμένου «αντάρτικου» κινητοποίησε την κυβερνητική ηγεσία και το τελευταίο τριήμερο έγιναν παρεμβάσεις προς κάθε κατεύθυνση, αρχής γενομένης από την ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το πρωί της Κυριακής, ο οποίος παρότρυνε τους βουλευτές να υπερψηφίσουν τα αιτήματα άρσης ασυλίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έγιναν και αρκετές τηλεφωνικές επικοινωνίες και μια ευρύτερη «ζύμωση» με βουλευτές, προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο ο αριθμός εκείνων που θα επιμείνουν μέχρι τέλους στη θέση τους να μην υποστηρίξουν την άρση ασυλίας.

Αν και η ψηφοφορία δεν έχει τυπικά καμιά σημασία, πολύ περισσότερο καθώς δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας, σε επίπεδο εντυπώσεων δεν είναι καθόλου ευπρόσδεκτο το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης ανταρσίας βουλευτών απέναντι στην κεντρική «γραμμή» που εκπέμπει η κυβερνητική ηγεσία. Επίσης, ένα τέτοιο ενδεχόμενο σίγουρα θα αποτελέσει πεδίο κριτικής από την πλευρά της αντιπολίτευσης ότι η πλειοψηφία δεν επιθυμεί την ουσιαστική διερεύνηση του σκανδάλου, αλλά κινείται στην κατεύθυνση της συγκάλυψης.

Από όλες τις πλευρές επιβεβαιώνεται ότι το κλίμα στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας παραμένει εξαιρετικά βαρύ. Πολλοί βουλευτές από την πρώτη στιγμή εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους απέναντι στην οριζόντια αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων, ζητώντας να γίνει εξέταση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά και να αξιολογηθεί εάν υπάρχει βάση σε όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Από την πλευρά της κυβερνητικής ηγεσίας επελέγη η τακτική της παραπομπής όλων των αιτημάτων στη δικαιοσύνη, ώστε εκεί να ξεκαθαρίσουν οι υποθέσεις και να μην υπάρχει καμιά σκιά.

Ωστόσο, καθώς είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να φτάσουν στη Βουλή και άλλες δικογραφίες, οι βουλευτές ανησυχούν ότι δημιουργείται ένα προηγούμενο και ότι θα μπορούσαν να βρεθούν και οι ίδιοι στη θέση των συναδέλφων τους των οποίων ζητείται η άρση ασυλίας. Η κατάσταση επιβαρύνεται από το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική χρονιά και αυτό συνεπάγεται ότι υπάρχει το ενδεχόμενο όταν γίνουν εκλογές να μην έχει ακόμα ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα και να μην είναι ξεκάθαρο τι θα γίνει με τις υποψηφιότητες.

Το γεγονός ότι ανοιχτά τις αμφιβολίες τους για το δίκαιο του αιτήματος άρσης ασυλίας έχουν εκφράσει και στελέχη όπως ο Αδωνις Γεωργιάδης και ο Μάκης Βορίδης μάλλον λειτουργεί ενισχυτικά παρά αποθαρρύνει τις ενστάσεις των βουλευτών.

Πάντως, θεωρείται ότι τελικά η κινητοποίηση που έχει γίνει θα φέρει αποτέλεσμα και σε καμιά περίπτωση δεν θα εκφραστεί μαζικά διαφοροποίηση από την γραμμή υπερψήφισης των αιτημάτων άρσης ασυλίας. Ενισχυτικά, πάντως, ακόμα και για τους βουλευτές που έχουν διατυπώσει ενστάσεις, να ψηφίσουν τελικά υπέρ, λειτουργεί το γεγονός ότι και οι συνολικά 13 βουλευτές για τους οποίους υπάρχουν τα σχετικά αιτήματα, έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας τους, ώστε να καθαρίσει το όνομά τους από την έρευνα της Δικαιοσύνης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε χθες κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι δεν υπάρχει θέμα κομματικής πειθαρχίας, αλλά εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστό το αίτημα των ίδιων των βουλευτών για άρση ασυλίας, προκειμένου, όπως είπε, να αποδείξουν την αθωότητά τους.

