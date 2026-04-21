Η-Τεχεράνη-καταδικάζει-«αβάσιμες»-συλλήψεις-στα-ΗΑΕ

Το Ιράν καταδίκασε σήμερα τις συλλήψεις που ανακοινώθηκαν χθες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία δήλωσαν ότι εξάρθρωσαν μια τρομοκρατική ομάδα που συνδέεται με το Ιράν και σχεδίαζε επιθέσεις στη χώρα του Κόλπου.

Οι συλλήψεις αυτές είναι «αβάσιμες», αντέδρασε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ σε ανακοίνωση, καλώντας τα Εμιράτα να «σέβονται τα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των πολιτών και να απόσχουν από οποιαδήποτε αντίποινα».