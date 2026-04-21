Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Tuesday, April 21
    Η Τεχεράνη καταδικάζει «αβάσιμες» συλλήψεις στα ΗΑΕ

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Καλεί τα ΗΑΕ να «σέβονται τα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των πολιτών και να απόσχουν από οποιαδήποτε αντίποινα».

    Το Ιράν καταδίκασε σήμερα τις συλλήψεις που ανακοινώθηκαν χθες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία δήλωσαν ότι εξάρθρωσαν μια τρομοκρατική ομάδα που συνδέεται με το Ιράν και σχεδίαζε επιθέσεις στη χώρα του Κόλπου.

    Οι συλλήψεις αυτές είναι «αβάσιμες», αντέδρασε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ σε ανακοίνωση, καλώντας τα Εμιράτα να «σέβονται τα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των πολιτών και να απόσχουν από οποιαδήποτε αντίποινα».

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.