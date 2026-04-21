Η-moving-doors-επεκτείνει-τη-δραστηριότητά-της-στην-Ελλάδα-και-την-Ευρώπη

Φέρνει το μοντέλο Seamless Living στη διαμονή μεσαίας και μακράς διάρκειας.

Την είσοδό της στην ελληνική αγορά έχει πραγματοποιήσει εδώ και λίγο καιρό η Moving Doors, ταχέως αναπτυσσόμενη proptech εταιρεία που δραστηριοποιείται στη διαχείριση επιπλωμένων κατοικιών για διαμονή μεσαίας και μακράς διάρκειας. Με επίκεντρο την Αθήνα, η εταιρεία επεκτείνει τη δραστηριότητά της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε μία περίοδο που η ανάγκη για ευέλικτες λύσεις κατοικίας αυξάνεται διεθνώς.

Η Moving Doors προσφέρει πλήρως επιπλωμένες κατοικίες που διατίθενται για διαμονή από έναν μήνα και άνω, καλύπτοντας τις ανάγκες επαγγελματιών που μετακινούνται για εργασία, στελεχών διεθνών εταιρειών, digital nomads αλλά και οικογενειών που χρειάζονται προσωρινή εγκατάσταση για κάποιους μήνες.

Η εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει ισχυρή παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο, όπου διαχειρίζεται περισσότερα από 500 επιπλωμένα διαμερίσματα σε πόλεις όπως η Αθήνα, η Λεμεσός, η Πάφος, και η Λάρνακα, με στόχο να φτάσει περισσότερα από 3.000 τα επόμενα χρόνια. Στην αναπτυξιακή της πορεία, υποστηρίζεται επενδυτικά από τη Golden Age Capital, ένα ελληνικό private equity fund, με υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των €200 εκατ. Η επένδυση στηρίζει συνολικά την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας, τόσο ως προς την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου κατοικιών όσο και ως προς την εξέλιξη της τεχνολογικής της υποδομής, αναδεικνύοντας παράλληλα τις προοπτικές του serviced living στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στον πυρήνα της προσέγγισης της Moving Doors βρίσκεται η φιλοσοφία του Seamless Living, ένα μοντέλο που επιδιώκει να απλοποιήσει συνολικά την εμπειρία διαμονής σε μια νέα πόλη. Από την αναζήτηση κατοικίας και τη συμφωνία μίσθωσης έως τη διάρκεια της παραμονής, όλα οργανώνονται μέσα σε ένα ενιαίο σύστημα που συνδυάζει ψηφιακά εργαλεία με συνεχή υποστήριξη από εξειδικευμένη ομάδα.

Οι διαδικασίες πραγματοποιούνται γρήγορα και με διαφάνεια μέσω της τεχνολογικής πλατφόρμας της εταιρείας, η οποία εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης για ιδιοκτήτες και ενοίκους, προσφέροντας σε πραγματικό χρόνο πλήρη εικόνα της μίσθωσης. Την ίδια στιγμή, η ομάδα της εταιρείας φροντίζει για την ομαλή λειτουργία των κατοικιών και την άμεση υποστήριξη των ενοίκων.

Παράλληλα, η Moving Doors επεκτείνει το επιχειρηματικό της μοντέλο πέρα από τις οικιστικές κατοικίες, εφαρμόζοντας τη φιλοσοφία του Seamless Living σε νέα segments ζήτησης. Η εταιρεία σχεδιάζει να απευθυνθεί σε κοινά με διαφορετικές, αλλά εξίσου έντονες ανάγκες ευέλικτης διαμονής: από φοιτητές και ασθενείς ιατρικού τουρισμού, έως επαγγελματίες σε μακροχρόνια αποστολή ή άτομα σε μεταβατική φάση ζωής. Σε κάθε περίπτωση, το μοντέλο παραμένει το ίδιο: πλήρως οργανωμένη διαμονή, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς πρακτικές ανησυχίες, υποστηριζόμενη από την τεχνολογική πλατφόρμα και την εξειδικευμένη ομάδα της εταιρείας.

Σε επίπεδο γεωγραφικής επέκτασης, η Moving Doors σχεδιάζει την επιλεκτική είσοδό της και σε άλλες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εστιάζοντας σε πόλεις με έντονη κινητικότητα, υψηλή ζήτηση για ευέλικτη στέγαση και ανεπτυγμένο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Η επέκταση θα γίνει με προτεραιότητα στη διατήρηση της ποιότητας υπηρεσιών που χαρακτηρίζει την εταιρεία στις υπάρχουσες αγορές της.

Όπως σημειώνει ο Θάνος Γεραμάνης, CEO της Moving Doors: «Η διεθνής κινητικότητα επαγγελματιών και ιδιωτών ανοίγει ευκαιρίες για μια νέα κατηγορία κατοικίας. Θέλουμε τους ενοίκους μας να ζουν χωρίς πρακτικές ανησυχίες—πλήρως εγκατεστημένοι σε μια υψηλής ποιότητας κατοικία, και τους ιδιοκτήτες να έχουν ένα αξιόπιστο, σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης. Το Seamless Living δεν απευθύνεται σε ένα μόνο κοινό: είναι η απάντηση σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνηση—είτε σπουδάζει στο εξωτερικό, είτε ταξιδεύει για ιατρική περίθαλψη, είτε αναλαμβάνει ένα νέο project σε άλλη χώρα. Η επέκτασή μας σε νέα segments και σε νέες ευρωπαϊκές αγορές αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό το όραμα».