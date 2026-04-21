Ισπανία-και-Ιρλανδία-θα-επαναξιολογήσουν-τη-βιωσιμότητα-της-υποθαλάσσιας-διασύνδεσης-ηλεκτρικής-ενέργειας

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ισπανίας και της Ιρλανδίας θα υπογράψουν προκαταρκτική συμφωνία την Πέμπτη για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε την Τρίτη η ιρλανδική κυβέρνηση.

Η σύνδεση θα επέτρεπε την ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ των χωρών που έχουν αυξήσει σημαντικά την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα ήταν σύμφωνη με την ευρύτερη εστίαση της Ευρώπης στην ασφάλεια του εφοδιασμού και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Για την Ισπανία, η έλλειψη ηλεκτρικής σύνδεσης με την υπόλοιπη Ευρώπη αποτελεί εδώ και καιρό πηγή απογοήτευσης.

Σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ, έως το 2030 κάθε ευρωπαϊκή χώρα θα πρέπει να έχει αρκετές συνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να της επιτρέπει να εισάγει το ισοδύναμο τουλάχιστον του 15% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η χωρητικότητα των διασυνδέσεων της Ισπανίας μέχρι στιγμής είναι μικρότερη από το ισοδύναμο του 3% της παραγωγής της.

Η Μαδρίτη πιέζει εδώ και καιρό για την αύξηση των ενεργειακών της συνδέσεων με την υπόλοιπη ηπειρωτική Ευρώπη, και μια άνευ προηγουμένου διακοπή ρεύματος πέρυσι πρόσθεσε τον επείγοντα χαρακτήρα.

Το μνημόνιο κατανόησης θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για την ανάλυση της σκοπιμότητας και των οικονομικών του έργου, σύμφωνα με προσχέδιο που είδε το Reuters.

Οι ιρλανδικοί και οι γαλλικοί φορείς εκμετάλλευσης δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας κατασκευάζουν ήδη μια ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών. Αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της το 2028 και θα είναι η πρώτη διασύνδεση μεταξύ Ιρλανδίας και ηπειρωτικής Ευρώπης.

- Reuters