Μαρινάκης:-Έρχονται-νέα-μέτρα-στήριξης

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες παρεμβάσεις στήριξης άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται στο άμεσο μέλλον, ακόμη και εντός της Τετάρτης (22/4).

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Μαρινάκης εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για τα δημοσιονομικά δεδομένα που πρόκειται να ανακοινωθούν, σημειώνοντας ότι «υπάρχει μια συγκροτημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα», κάτι που – όπως ανέφερε – θα ανοίξει τον δρόμο για άμεσες πρωτοβουλίες από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι τελικές αποφάσεις εξαρτώνται από την οριστικοποίηση των στοιχείων για το πλεόνασμα, τονίζοντας πως «δεν έχουν κλειδώσει και τα μέτρα».

«Πολύ σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για νέα θετικά μέτρα, ενδεχομένως και αύριο. Επειδή δεν έχουμε τελική εικόνα για το πλεόνασμα, δεν έχουν κλειδώσει και τα μέτρα», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

Σημειώνεται ότι ο στόχος ήταν αρχικά 3,7%, το οποίο έχει αναθεωρηθεί άλλες δυο φορές, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 4,9%. Πρόκειται για μια υπέρβαση της τάξεως των 2,6 δισ. ευρώ.

Προτεραιότητα αποτελεί η συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης που συνιστά βασικό κομμάτι του παραγωγικού κόστους, καθώς και η ενίσχυση των αγροτών για να σηκώσουν το υψηλότερο κόστος των λιπασμάτων και να μην προκληθεί νέος γύρος ανατιμήσεων στα αγροτικά προϊόντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη παρέμβαση θα αφορά την παράταση της επιδότησης και για τον μήνα Μάιο, ώστε να μην ξεφύγει ξανά η τιμή πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτό απαιτεί περί τα 50 εκατ. ευρώ, ποσό που έχει ήδη προϋπολογιστεί ότι θα διατεθεί. Από εκεί και πέρα, για την περίοδο μετά τον Μάιο, το καθοριστικό στοιχείο που θα κρίνει το αν θα υπάρξουν πρόσθετες ανακοινώσεις μέτρων θα είναι η κατάσταση στην αγορά.

Αναφερόμενος στο θέμα των άρσεων ασυλίας, ο κ. Μαρινάκης είπε:

«Καταρχάς, δεν είναι θέμα γραμμής. Είναι ο σεβασμός σε αυτό το οποίο οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει για τον εαυτό τους – και αυτό το οποίο έχουν ζητήσει είναι να αρθεί η ασυλία τους, όχι γιατί πιστεύουν ότι είναι ένοχοι, αλλά για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Άρα οι ίδιοι έχουν μιλήσει για τους εαυτούς τους πριν από όλους εμάς».

Συμπλήρωσε ότι από κει και πέρα οι βουλευτές, οι οποίοι είναι οι μόνοι που έχουν τη δυνατότητα και την αρμοδιότητα να αποφασίσουν, θα ψηφίσουν και θα αποφασίσουν.

- sofokleous10.gr

