Με τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Μητσοτάκης – Δείτε φωτογραφίες

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την υπεύθυνη διαχείριση και προστασία των ωκεανών και των θαλασσών.
Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό για την δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο Πέλαγος (Νότιες Κυκλάδες).
