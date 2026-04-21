    Με τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Μητσοτάκης – Δείτε φωτογραφίες

    Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό, στο Μέγαρο Μαξίμου.

    Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την υπεύθυνη διαχείριση και προστασία των ωκεανών και των θαλασσών.

    Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό για την δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο Πέλαγος (Νότιες Κυκλάδες).

    Μητσοτάκης Αλβέρτος

