Μολυσμένα βάζα βρεφικής τροφής – Η HiPP καταγγέλλει απόπειρα εκβιασμού σε βάρος της

Aπόπειρα εκβιασμού σε βάρος της κατήγγειλε η εταιρεία βρεφικών τροφών HiPP, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA), μετά τον εντοπισμό πέντε βάζων βρεφικής τροφής της μολυσμένο με ποντικοφάρμακο.

«Η HiPP είναι θύμα εκβιασμού», ανακοίνωσε με δήλωσή της η οικογενειακή αυτή εταιρεία, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τι ζητάει ο εκβιαστής.

Το πρώτο βαζάκι 190 γραμμαρίων βρεφικής τροφής της HiPP με καρότο και πατάτα, που ήταν μολυσμένο με ποντικοφάρμακο, κατασχέθηκε το σαββατοκύριακο στην περιφέρεια Μπούργκενλαντ της Αυστρίας. Τουλάχιστον δύο τέτοια βαζάκια πιστεύεται ότι είχαν διατεθεί στην περιφέρεια αυτή και το ένα εξακολουθεί να αναζητείται κατεπειγόντως.

Η αστυνομία στην πόλη Ίνγκολστατ της Βαυαρίας ανακοίνωσε ότι πέντε μολυσμένα βαζάκια βρεφικής τροφής βρέθηκαν στην Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία.

Aπόπειρα εκβιασμού

Η HiPP δήλωσε ότι ο εκβιαστής έστειλε μήνυμα σ’ ένα γενικό ομαδικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που, στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας, ελέγχεται μόνο κατά πιο μακρά χρονικά διαστήματα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ενημέρωσε την αστυνομία και τις αρχές αμέσως μόλις πληροφορήθηκε το ζήτημα και δημιούργησε μια εσωτερική ομάδα για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Ούτε η αστυνομία ούτε η εταιρεία αποκάλυψαν τι ζητάει ο εκβιαστής.

Αυστριακοί εισαγγελείς είπαν ότι διεξάγουν έρευνες για εσκεμμένη απόπειρα να τεθεί σε κίνδυνο το κοινό.

Προκαταρκτικός τοξικολογικός έλεγχος διαπίστωσε την ύπαρξη ποντικοφάρμακου στο βαζάκι που εντοπίσθηκε στην Αυστρία, ενώ περαιτέρω έλεγχοι πρόκειται να καθορίσουν τη δόση και τον ενδεχόμενο κίνδυνο σε περίπτωση που καταναλωνόταν.

Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς

Όλα τα μολυσμένα βάζα είχαν κατεστραμμένα καπάκια και δεν έκαναν τον συνηθισμένο ήχο όταν άνοιγαν. Όπως πολλά τρόφιμα, οι παιδικές τροφές μπαίνουν ζεστές στα βάζα και σφραγίζονται με βιδωτό καπάκι. Καθώς κρυώνουν, σχηματίζεται κενό αέρος. Ο χαρακτηριστικός ήχος κατά το άνοιγμα επιβεβαιώνει ότι το βάζο δεν έχει ανοιχτεί μετά το σφράγισμά του.

Η HiPP υπογράμμισε ότι το επεισόδιο δεν συνδέεται επ’ ουδενί με την ποιότητα των προϊόντων της ούτε με την παρασκευή τους και το περιέγραψε ως «εξωτερική εγκληματική επέμβαση» που έλαβε χώρα εκτός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου της.

Η αστυνομία του Ίνγκολσταντ προχώρησε σε σύσταση προς τους καταναλωτές να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στον γνώριμο ήχο που ακολουθεί το άνοιγμα της συσκευασίας, να μυρίζουν το περιεχόμενο και, εάν κάτι μοιάζει ασυνήθιστο, να μην δίνουν το φαγητό στα παιδιά τους και να επικοινωνούν αμέσως με την τοπική αστυνομία.