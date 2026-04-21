Νίκος-Χαρδαλιάς-από-τις-Βρυξέλλες:-«Η-πολιτική-προστασία-θα-πρέπει-να-αποτελέσει-πυλώνα-της-ευρωπαϊκής-ασφάλειας»

Με την ενεργό συμμετοχή του Περιφερειάρχη Αττικής και Α’ Αντιπροέδρου της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (EPP CoR), Νίκου Χαρδαλιά, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Φυσικών Πόρων (NAT).

Η Επιτροπή NAT αποτελεί κομβικό όργανο για τον συντονισμό του νομοθετικού έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, καλύπτοντας ένα ευρύ και πολυδιάστατο φάσμα πολιτικών που εκτείνονται από την πολιτική προστασία, τη δημόσια υγεία, τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη έως την προστασία των καταναλωτών, τη δασοκομία, τον τουρισμό, καθώς και τη θαλάσσια πολιτική και τη «γαλάζια» οικονομία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών τέθηκαν επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύουν τις μεγάλες προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια, με αιχμή την ανθεκτικότητα των κοινωνιών και τη διαχείριση σύνθετων κρίσεων.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής εστίασε στην ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης, καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διαρκώς διευρυνόμενο φάσμα κινδύνων, από φυσικές καταστροφές έως υγειονομικές και περιβαλλοντικές κρίσεις. Όπως είπε: «Η εμπειρία της Αττικής από διαδοχικές κρίσεις καταδεικνύει ότι η πρόληψη, η ετοιμότητα και ο μητροπολιτικού χαρακτήρα άμεσος επιχειρησιακός συντονισμός, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών, των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος».

Ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς επισήμανε παράλληλα ότι απαιτείται άμεσα η μετάβαση από τις αποσπασματικές παρεμβάσεις σε ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης κινδύνων, με επαρκή χρηματοδότηση, ενίσχυση των εργαλείων πρόβλεψης και έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και στενότερο συντονισμό μεταξύ ευρωπαϊκού, εθνικού και περιφερειακού επιπέδου.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε ταυτόχρονα η συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που αφορά την προγραμματική περίοδο 2028 – 2034. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Χαρδαλιάς συναίνεσε στην ανάγκη για τη διαμόρφωση μιας πιο σύγχρονης, ευέλικτης και ανθεκτικής ΚΑΠ, η οποία θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των περιφερειών και των παραγωγών. Ενώ, αναφορικά με τα ζητήματα που αφορούν την θαλάσσια πολιτική, τονίστηκε πως η βιωσιμότητα των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών εξαρτάται άμεσα από τη στήριξη της αλιείας και ότι απαιτείται μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση που θα διασφαλίζει τόσο την προστασία των θαλάσσιων πόρων όσο και την οικονομική και κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινοτήτων.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς:

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι πολυεπίπεδες και αλληλένδετες. Από την προστασία των πολιτών έναντι των φυσικών καταστροφών και την αντιμετώπιση των υγειονομικών κρίσεων έως τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την ασφάλεια των τροφίμων, απαιτείται μια συνεκτική, φιλόδοξη αλλά και απολύτως επιχειρησιακή ευρωπαϊκή στρατηγική.

Η εμπειρία μας στην Αττική τα τελευταία χρόνια αποδεικνύει ξεκάθαρα πως η κλιματική κρίση αποτελεί πλέον μια καθημερινή πραγματικότητα που δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών, των μηχανισμών και των κοινωνιών μας. Πυρκαγιές, πλημμύρες και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα καταδεικνύουν ότι η ετοιμότητα και η ταχύτητα αντίδρασης δεν αποτελούν απλώς ζητούμενα πολιτικής, αλλά βασικές προϋποθέσεις για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ο έγκαιρος σχεδιασμός, η ενίσχυση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας και κυρίως ο συντονισμός μέσω ενός μητροπολιτικού μοντέλου διαχείρισης προκειμένου να εκλείψουν τα φαινόμενα αλληλοκάλυψης ευθυνών και αρμοδιοτήτων, μπορούν να περιορίσουν δραστικά τις επιπτώσεις των κρίσεων. Ωστόσο, καμία Περιφέρεια δεν μπορεί να ανταποκριθεί μόνη της σε προκλήσεις τέτοιας κλίμακας. Η Ευρώπη οφείλει την ίδια ώρα να επενδύσει αποφασιστικά σε έναν ισχυρό, ευέλικτο και πλήρως επιχειρησιακό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, με επαρκείς πόρους, σύγχρονα μέσα και κοινά πρωτόκολλα δράσης.

Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη περνά μέσα από την άμεση και κοινή παροχή διαθέσιμων μέσων αντιμετώπισης των ακραίων φαινομένων, όποτε αυτά ενσκήπτουν, καθώς επίσης και από τη δυνατότητα ταχείας επέμβασης κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη. Η μετάβαση από την αποσπασματική διαχείριση κρίσεων σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης, πρόγνωσης και διαχείρισης καταστροφών πρέπει να αποτελεί κορυφαία πολιτική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτού του διαλόγου, καταθέτοντας προτάσεις και μεταφέροντας την πολύτιμη εμπειρία της από τη διαχείριση πραγματικών κρίσεων. Συμβάλλουμε ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την προοπτική των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.