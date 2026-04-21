Ντε-Γκίντος:-Η-ΕΚΤ-πρέπει-να-κινηθεί-προσεκτικά-και-ψύχραιμα-στη-διαχείριση-των-επιτοκίων

Η αβεβαιότητα που περιβάλλει τον πόλεμο του Ιράν σημαίνει ότι ίσως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να προσεγγίσει με προσοχή τον καθορισμό των επιτοκίων, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος.

«Πρέπει να κινηθούμε με σύνεση, να διατηρήσουμε ψυχραιμία και να αξιολογήσουμε τα δεδομένα σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας», δήλωσε σήμερα στη Μαδρίτη, επισημαίνοντας ότι η νομισματική πολιτική δεν είναι παντοδύναμη και δεν μπορεί να αποτρέψει το αρχικό κύμα αυξήσεων στις τιμές. «Μπορούμε, ωστόσο, να περιορίσουμε τις δευτερογενείς επιπτώσεις και να μην ξεφύγουν οι προσδοκίες για την πορεία των τιμών».

Σε λιγότερο από μια εβδομάδα η ΕΚΤ θα πάρει την επόμενη απόφαση της για τα επιτόκια, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να θεωρούν πως είναι είναι ακόμη νωρίς και χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια για να αλλάξει το κόστος δανεισμού.

«Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί αύριο ή μεθαύριο», δήλωσε ο ντε Γκίντος. «Τα Στενά του Ορμούζ κλείνουν, μετά ανοίγουν και ξανακλείνουν. Βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις και αυτό θα είναι ένας βασικός παράγοντας. Είναι το κύριο στοιχείο που θα διαμορφώσει την πορεία του πληθωρισμού», είπε, τονίζοντας πως ο αντίκτυπος που έχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στη διεθνή οικονομία είναι σημαντικός.

«Έχουμε έναν πόλεμο σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή που θα αποτελέσει ένα αρνητικό σοκ προσφοράς», προσέθεσε.

«Θα αυξήσει τον πληθωρισμό, όπως έχει ήδη συμβεί στην Ισπανία και στην Ευρώπη. Και θα μειώσει την οικονομική δραστηριότητα. Αυτό είναι το χειρότερο σοκ που μπορεί να αντιμετωπίσει μια κεντρική τράπεζα. Αλλά είμαστε πολύ σαφείς ότι ο στόχος μας είναι η σταθερότητα των τιμών».