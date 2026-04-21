ΟΗΕ:-Οι-δαπάνες-του-«απερίσκεπτου-πολέμου»-του-Τραμπ-στο-Ιράν-θα-μπορούσαν-να-είχαν-σώσει-87-εκατ.-ζωές

Τα 2 δισ. δολάρια την εβδομάδα που δαπανά ο Ντόναλντ Τραμπ για τον απερίσκεπτο πόλεμό του στο Ιράν θα μπορούσαν να είχαν χρηματοδοτήσει τη διάσωση περισσότερων από 87 εκατομμυρίων ζωών, δήλωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής υπηρεσίας του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ.

Προειδοποίησε επίσης ότι η κανονικοποίηση της βίαιης γλώσσας, όπως η απειλή βομβαρδισμού του Ιράν πίσω στην λίθινη εποχή, είναι πολύ επικίνδυνη, καθώς ενθαρρύνει κάθε «επίδοξο αυταρχικό (ηγέτη)» να χρησιμοποιεί παρόμοιες απειλές και τακτικές, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής αμάχων και πολιτικών υποδομών.

Ο Φλέτσερ, υφυπουργός ανθρωπιστικών υποθέσεων και συντονιστής έκτακτης βοήθειας και επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κρίση χρηματοδότησης ανθρωπιστικής βοήθειας την οποία χαρακτήρισε καταστροφική, που αντιστοιχεί σε περικοπή 50% στον προϋπολογισμό του.

Αυτό οφείλεται όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και στις διεθνείς περικοπές στην εξωτερική βοήθεια, οι οποίες καθοδηγούνται από ένα μείγμα ιδεολογίας και απαιτήσεων από τους αμυντικούς προϋπολογισμούς.

Είπε ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει επιπτώσεις «ντόμινο» σε όλο τον κόσμο και προέβλεψε ότι, με τον πληθωρισμό τροφίμων και καυσίμων να πλησιάζει το 20%, «θα αισθανόμαστε τον αντίκτυπο για χρόνια στην υποσαχάρια Αφρική και την ανατολική Αφρική που ωθούν πολύ περισσότερους ανθρώπους στη φτώχεια».

Ο Φλέτσερ δήλωσε: «Για κάθε μέρα αυτής της σύγκρουσης, δαπανώνται 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο συνολικός μου στόχος για ένα σχέδιο με υπερβολικές προτεραιότητες για τη διάσωση 87 εκατομμυρίων ζωών είναι 23 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα μπορούσαμε να το είχαμε χρηματοδοτήσει αυτό σε λιγότερο από δύο εβδομάδες αυτού του απερίσκεπτου πολέμου. Τώρα, φυσικά, δεν μπορούμε».

- Guardian