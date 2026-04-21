Ο-Τραμπ-για-το-αίτημα-των-Εμιράτων:-Είμαι-έκπληκτος,-αυτοί-είναι-πραγματικά-πλούσιοι

Έκπληκτος από το αίτημα των Ηνωμένων Αραβικών για χορήγηση δολαριακής ρευστότητας δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο CNBC.

O Aμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το αίτημα για currency swap που υπέβαλαν τα ΗΑΕ είναι υπό εξέταση και σημείωσε: «Είμαι έκπληκτος, διότι είναι πραγματικά πλούσιοι».

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τα ΗΑΕ έχουν ζητήσει από τις ΗΠΑ την εξασφάλιση ενός πιθανού χρηματοοικονομικού μηχανισμού στήριξης, σε περίπτωση που η σύγκρουση με το Ιράν οδηγήσει τη χώρα σε βαθύτερη οικονομική κρίση.