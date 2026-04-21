Πέτσας-στον-ΣΚΑΪ:-Θα-απέχω-από-την-αυριανή-ψηφοφορία-στη-Βουλή,-δεν-συμφωνώ-με-την-άρση-ασυλίας

Ότι δεν τίθεται υπέρ της άρσης ασυλίας των συναδέλφων του, αλλά και ότι θα απέχει από την αυριανή ψηφοφορία στη Βουλή, μετά και την επιθυμία του πρωθυπουργού τα μέλη της ΚΟ να υπερψηφίσουν, προανήγγειλε ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας.

Μάλιστα, έκανε λόγο για έναν «μεγάλο κατήφορο» που ανοίγει, κατά τον οποίον όλοι οι βουλευτές θα διώκονται για οποιοδήποτε θέμα με τρόπο πρωτοφανή. «Ο κόσμος δεν θέλει σιωπηλούς βουλευτές, αλλά ανθρώπους που να εκφράζουν τη γνώμη τους με βάση τον όρκο που έχουν δώσει στο Σύνταγμα και να ψηφίζουν κατά συνείδηση», ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Και εξήγησε λέγοντας:

«Μετά την αναθεώρηση του 2019, το άρθρο 62 του Συντάγματος προβλέπει ακαταδίωκτο των βουλευτών μόνο για τα βουλευτικά τους καθήκοντα και την πολιτική τους δραστηριότητα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις υποχρεωτικά αίρεται η ασυλία. Αυτό το έχει κάνει αυτή η Βουλή, 97 άρσεις ασυλιών έχουν γίνει αυτήν την περίοδο. Εγώ θεωρώ ότι η αποστολή ενός μηνύματος που να ρωτά αν κάτι γίνεται – όπως έχει κάνει ο κ. Βαρτζόπουλος – ή αποστολή e-mail – όπως έχει κάνει ο κ. Μηταράκης – εμπίπτουν καθαρά στην πολιτική τους δραστηριότητα».

Παράλληλα, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι η αξιολόγηση που έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν αποστείλει τη δικογραφία στη Βουλή, ήταν «ανεπαρκής» και «πρόχειρη».

Όπως είπε, «δεν άκουσα κανέναν και από βουλευτές άλλων κομμάτων να μην λένε πως τα παραπάνω δεν είναι στην αρμοδιότητα του βουλευτή. Δεν μιλάμε για παράνομες πράξεις, αλλά για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε αίτημα ενός συμπολίτη τους. Δεν θα απαγορεύσουμε να παίρνει κάποιος ένα τηλέφωνο ή να στέλνει ένα μήνυμα».

