Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Tuesday, April 21
    Πειραιώς: Αναβάθμιση της τιμής – στόχου στα €10,3 από την Jefferies

    By Επιχειρήσεις
    Η Jefferies προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση της τιμής – στόχου για τη μετοχή της Πειραιώς, κάνοντας λόγο για ένα ελκυστικό ελληνικό story εξειδικευμένης ανάπτυξης.

    Όπως αναφέρει στο report της η Jefferies, το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της διοίκησης της Τράπεζας προβλέπει βελτίωση της αποδοτικότητας (με στόχο χρηματοοικονομικό δείκτη αποδοτικότητας – CTI – στο 30% έως το 2030) και εστίαση στις διανομές κερδών προς τους μετόχους (μερισματικές αποδόσεις άνω του 8%).

    Η Jefferies προβλέπει ότι ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) της Πειραιώς θα αυξηθεί σε περίπου 16% το 2028 και σημειώνει ότι επί του παρόντος ο τίτλος της διαπραγματεύεται με discount περί του 10% έναντι του ευρωπαϊκού τομέα για ανάπτυξη ανά μετοχή (EPS) και αποδόσεις άνω του κλάδου.

    Σε αυτό το πλαίσιο, ο οίκος  αυξάνει την τιμή – στόχο που έχει στα 10,30 ευρώ από τα 8,60, υποδηλώνοντας upside 23% από το τελευταίο κλείσιμο χθες (στα 8,36 ευρώ) ενώ  διατηρεί την αξιολόγηση “buy”. 

    Keep Reading

    Add A Comment
    Leave A Reply