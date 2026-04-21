Πειραιώς: Αναβάθμιση της τιμής – στόχου στα €10,3 από την Jefferies

Η Jefferies προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση της τιμής – στόχου για τη μετοχή της Πειραιώς, κάνοντας λόγο για ένα ελκυστικό ελληνικό story εξειδικευμένης ανάπτυξης.

Όπως αναφέρει στο report της η Jefferies, το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της διοίκησης της Τράπεζας προβλέπει βελτίωση της αποδοτικότητας (με στόχο χρηματοοικονομικό δείκτη αποδοτικότητας – CTI – στο 30% έως το 2030) και εστίαση στις διανομές κερδών προς τους μετόχους (μερισματικές αποδόσεις άνω του 8%).

Η Jefferies προβλέπει ότι ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) της Πειραιώς θα αυξηθεί σε περίπου 16% το 2028 και σημειώνει ότι επί του παρόντος ο τίτλος της διαπραγματεύεται με discount περί του 10% έναντι του ευρωπαϊκού τομέα για ανάπτυξη ανά μετοχή (EPS) και αποδόσεις άνω του κλάδου.