Πτωτικά-έκλεισαν-οι-τρεις-βασικοί-χρηματιστηριακοί-δείκτες-στη-wall-street

Mε πτώση έκλεισαν τη σημερινή συνεδρίαση στη Wall Street και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να ανησυχούν ότι δεν θα επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πριν από τη λήξη της εκεχειρίας που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη.

Ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,63% στις 7.064,01 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε 0,59% στις 24.259,96 μονάδες. Ο Dow Jones έχασε 293 μονάδες ή 0,59%, κλείνοντας στις 49.149,38 μονάδες.

Η ανησυχία στη Wall Street εντάθηκε μετά από αναφορές ότι το ταξίδι του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς για συνομιλίες με το Ιράν ανεστάλη λόγω έλλειψης δέσμευσης από την Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσιεύματα των The New York Times και Axios.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CNBC ότι αναμένει μια «πολύ καλή συμφωνία» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο πρόσθεσε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι «έτοιμος» να βομβαρδίσει το Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία πριν από την προθεσμία της εκεχειρίας και ότι δεν θέλει να την παρατείνει.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά από ανάρτησή του στο Truth Social, όπου ανέφερε ότι το Ιράν «παραβίασε την εκεχειρία πολλές φορές».

Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν μετά από πρόσφατη πτώση, καθώς η αγορά προεξοφλούσε πιθανή συμφωνία. Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 2,81% στα 92,13 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent Brent crude ενισχύθηκε κατά 3,14% στα 98,48 δολάρια.

«Η ανάπτυξη εμπιστοσύνης είναι δύσκολη σε αυτή την κατάσταση», δήλωσε ο Μπράιαν Μάλμπερι, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Zacks Investment Management. Όπως είπε, υπάρχει μακρά ιστορία δυσπιστίας προς το Ιράν, ενώ η εσωτερική του δομή ενδέχεται να δυσκολεύει την εφαρμογή μιας συμφωνίας.

Παρόλα αυτά, εκτιμά ότι τα ζητήματα γύρω από τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσαν να έχουν επιλυθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Τη Δευτέρα οι βασικοί δείκτες είχαν επίσης υποχωρήσει, καθώς οι επενδυτές παρέμεναν νευρικοί ενόψει της λήξης της εκεχειρίας και η ανοδική δυναμική της αγοράς επιβραδύνθηκε. Ο Nasdaq διέκοψε το μεγαλύτερο ανοδικό σερί από το 1992, με 13 συνεχόμενες συνεδριάσεις ανόδου.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν πολλαπλά ιστορικά υψηλά ενδοσυνεδριακά και στο κλείσιμο, με αισιοδοξία ότι ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος του. Μάλιστα, ο S&P 500 έκλεισε πάνω από τις 7.100 μονάδες για πρώτη φορά.

Παρά τη μεταβλητότητα, αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για τις αγορές, επικαλούμενοι την ισχυρή εταιρική κερδοφορία. Οι ίδιοι βλέπουν ένα πολύ ισχυρό πρώτο τρίμηνο όσον αφορά στα εταιρικά κέρδη, ενώ αναμένουν διψήφια αύξηση κερδών και ισχυρά έσοδα, κάτι που δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Στο εταιρικό μέτωπο, η UnitedHealth Group ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, με τη μετοχή της να ενισχύεται πάνω από 8% και την εταιρεία να αναβαθμίζει τις προβλέψεις για τα κέρδη της.

Παράλληλα, η Amazon σημείωσε άνοδο άνω του 1%, μετά την ανακοίνωση ότι θα επενδύσει έως και 25 δισ. δολάρια στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic.