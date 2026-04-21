Σένγκεν: Η Αθήνα αιφνιδιάζει την ΕΕ – Ακυρώνει την λήψη βιομετρικών στοιχείων για τους Βρετανούς

Εδώ και μια δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για την καθιέρωση 100% «ψηφιακών συνόρων». Η προθεσμία για τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων από κάθε υπήκοο τρίτης χώρας, σε όλα τα σύνορα της ζώνης Σένγκεν, στο πλαίσιο του συστήματος εισόδου-εξόδου της ΕΕ ((EES) έληξε στις 10 Απριλίου.

Ενώ κράτη μέλη συμμορφώθηκαν πλήρως με το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) που έχει στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, ταχύτερους συνοριακούς ελέγχους και εντοπισμό όσων υπερβαίνουν τον χρόνο παραμονής (έως 90 ημέρες), η Ελλάδα αιφνιδίασε ανακοινώνοντας ότι οι Βρετανοί επισκέπτες θα απαλλαγούν από την υποχρέωση παροχής δακτυλικών αποτυπωμάτων και βιομετρικών στοιχείων προσώπου αυτό το καλοκαίρι.

Όπως γνωστοποίησε η ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι κάτοχοι βρετανικών διαβατηρίων εξαιρούνται από τη βιομετρική καταγραφή στα ελληνικά σημεία διέλευσης των συνόρων».

Η Ελένη Σκαρβέλη, διευθύντρια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να «διασφαλίσει μια πιο ομαλή και αποτελεσματική εμπειρία άφιξης στην Ελλάδα». Η ίδια δήλωσε στον Independent: «Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία εισόδου που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της EES θα παραμείνει αμετάβλητη».

Με το χέρι

Έτσι, τα διαβατήρια των Βρετανών επισκεπτών θα εξετάζονται και θα σφραγίζονται με το χέρι.

Τα σημεία του συστήματος εισόδου-εξόδου της ΕΕ που έχουν εγκατασταθεί στο αεροδρόμιο της Αθήνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους υπηκόους τρίτων χωρών, όπως οι Αμερικανοί και οι Αυστραλοί.

Η αποκάλυψη έγινε δεκτή με κάποια απογοήτευση στις Βρυξέλλες, οι οποίες προσπαθούν να τηρήσουν την πολιτική τους και να προωθήσουν ένα σύστημα που, όπως λένε, «λειτουργεί πολύ καλά για τη συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών».

Σε επαφή με τις ελληνικές αρχές για διευκρινίσεις

«Βρισκόμαστε σε επαφή με τις ελληνικές αρχές για να λάβουμε διευκρινίσεις σχετικά» δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Ως γενικός κανόνας, η ΕΣΑ προβλέπει ευελιξία όσον αφορά την καταγραφή των βιομετρικών στοιχείων. Η αναστολή της συλλογής βιομετρικών δεδομένων είναι δυνατή σε συγκεκριμένα σημεία διέλευσης των συνόρων και για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε περιπτώσεις εξαιρετικών περιστάσεων που οδηγούν σε υπερβολικούς χρόνους αναμονής» σημείωσε.

Δεν μπορεί να ισχύσει για όλο το καλοκαίρι

Η φράση-κλειδί είναι η εξής: «Το νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει γενική απαλλαγή για υπηκόους συγκεκριμένων τρίτων χωρών και για παρατεταμένο χρονικό διάστημα».

Με άλλα λόγια, η αναστολή των βιομετρικών ελέγχων σε ένα μικρό αεροδρόμιο ελληνικού νησιού για λίγες ώρες όταν συσσωρεύονται ουρές είναι αποδεκτή, ενώ η κατάργηση των μέτρων όλο το καλοκαίρι δεν είναι.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι και τα 29 κράτη μέλη της ζώνης Σένγκεν ενέκριναν το χρονοδιάγραμμα, επιβεβαιώνοντας ότι θα ήταν έτοιμα στις 10 Απριλίου.

Καθώς η προετοιμασία για το καλοκαίρι συνεχίζεται, αναμένεται να δημιουργηθούν ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας στα πολυσύχναστα ελληνικά αεροδρόμια για τον διαχωρισμό των αφίξεων από Βρετανούς.