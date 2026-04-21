Σαράντης:-Ανεβαίνει-το-κόστος-των-πρώτων-υλών,-κίνδυνος-ανατιμήσεων-λόγω-Μέσης-Ανατολής

Τι δηλώνουν τα στελέχη του ομίλου για την επόμενη μέρα. Οι τριγμοί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ισχυρή εκκίνηση έκανε για το 2026 ο όμιλος Σαράντη, παραμένοντας ωστόσο σε πλήρη επαγρύπνηση, λόγω των έντονων τριγμών που προκαλεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή. «Το μεγαλύτερο πρόβλημα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εντοπίζεται στις πρώτες ύλες που προέρχονται από τα παράγωγα πετρελαίου», δήλωσε χθες το απόγευμα ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Μπούρας, μιλώντας στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

«Μέχρι στιγμής πάμε πάρα πολύ καλά, ωστόσο έχουμε μπροστά μας δυσκολίες. Ήδη το κόστος των πρώτων υλών έχει αυξηθεί. Μιλάμε για διάφορα παράγωγα του πετρελαίου και κάποιους τύπους αλουμινίου», εξηγούσε την ίδια ώρα ο νέος General Manager για την Ελλάδα, Δημήτρης Μαγγιώρος, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης του ομίλου για τα προϊόντα Sanitas. Σύμφωνα με τον κ. Μαγγιώρο, ήδη το κόστος σημαντικών πρώτων υλών για την εταιρεία έχει αυξηθεί από 6% ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά το 10%.

Ορατός ο κίνδυνος ανατιμήσεων

Ο όμιλος Σαράντη βρίσκεται ήδη σε διαδικασία απορρόφησης του κόστους των πρώτων υλών, χωρίς αυτό να έχει γίνει αντιληπτό μέχρι στιγμής στα ράφια και δη στον τελικό καταναλωτή. Ωστόσο, η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα κρίνει την επόμενη μέρα και δη τον κίνδυνο ανατιμήσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Μπούρα, αυτή τη φορά οι αυξήσεις δεν θα περάσουν σταδιακά στον τελικό καταναλωτή, όπως έγινε κατά το ξέσπασμα της ουκρανικής κρίσης, αλλά αναμένεται να μετακυλιστούν απότομα στην αγορά.

«Αναπόφευκτα θα υπάρξουν ανατιμήσεις. Εμείς απορροφούμε ήδη το κόστος, ωστόσο τα αποθέματα της κάθε εταιρείας είναι μόνο για μερικές εβδομάδες παραγωγής. Ακόμη προσπαθούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα, η εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη, τα στοιχεία αλλάζουν μέρα με τη μέρα, οι τιμές και οι εκτιμήσεις αναπροσαρμόζονται. Προσπαθούμε να μην κάνουμε ανατιμήσεις σε προϊόντα άμεσης καθημερινής χρήσης και προσπαθούμε να δούμε πως θα διαχειριστούμε τα προϊόντα στα οποία το κόστος ανεβαίνει σημαντικά, όπως τα καλλυντικά», εξηγούσε την ίδια ώρα ο κ. Μαγγιώρος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει επηρεαστεί η ζήτηση από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Δεν έχουμε δει ακόμη σημάδια κάμψης της αγοράς από πλευράς όγκου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η δυναμική των εξαγορών και το «ατού» του Carroten

Όπως αποκάλυψε ο κ. Μπούρας, οι εξαγορές παραμένουν πάντοτε στο ραντάρ του ομίλου Σαράντη, εξηγώντας χαρακτηριστικά πως ο γεωπολιτικός κίνδυνο στη Μέση Ανατολή δεν αποκλείεται να δημιουργήσει πιο ελκυστικές συνθήκες αποτίμησης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν οι απαιτήσεις των πωλητών κινούνταν σε υψηλά επίπεδα. Η εταιρεία εξακολουθεί να αναζητά ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να εξετάζει είσοδο σε νέες δραστηριότητες.

Την ίδια ώρα, το brand Carroten έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ ισχυρό «ατού» για την εταιρεία, ενώ δύναται να αποτελέσει το όχημα για ακόμη μεγαλύτερη διεθνή επέκταση της Σαράντης. Άλλωστε, τα πρώτα δείγματα γραφής από την παρουσία του στην αμερικανική αγορά κρίνονται τουλάχιστον εντυπωσιακά.

Να σημειωθεί δε εδώ ότι ο τζίρος από το Carroten έχει πενταπλασιαστεί μέσα σε πέντε χρόνια. Το 2020 ήταν στα 7 εκατ. ευρώ και το 2025 είχε φτάσει στα 35 εκατ. ευρώ. Για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ο όμιλος ανακοίνωσε αύξηση των καθαρών πωλήσεων, «υποστηριζόμενες από βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα και εποχικότητα».

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 147,1 εκ. έναντι 141,9 εκ. στο πρώτο τρίμηνο του 2025, αυξημένες κατά 3,7%. Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 23,3 εκ. σε σύγκριση με 19,4 εκ. πέρυσι, αυξημένα κατά 19,9%, ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 15,8% (έναντι 13,7% το α’ τρίμηνο 2025) αυξημένο κατά 214 μονάδες βάσης. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε 17,5 εκ., αυξημένα κατά 18,2%, σε σύγκριση με το EBIT του πρώτου τριμήνου 2025 που είχε διαμορφωθεί στα 14,8 εκ. Το περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε στο 11,9%, σε σύγκριση με 10,4% στο πρώτο τρίμηνο 2025, αυξημένο κατά 147 μονάδες βάσης, αντανακλώντας τη βελτιωμένη λειτουργική αποτελεσματικότητα, την εστίαση στην ανάπτυξη των κατηγοριών που αποφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους, καθώς και τη συνετή διαχείριση κόστους.